'मेरा सुहाग अमर रहे' का उद्घोष कर वीरनारी ने दी पति को अंतिम विदाई, आतंकियों से लोहा लेते बलिदान हुआ हिमाचल का जवान

Himachal Pradesh Soldier Martyr जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के लांस दफादार बलदेव चंद शहीद हो गए। रविवार को उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। पत्नी शिवानी रनौत ने पति की बहादुरी को सलाम किया। छह वर्षीय बेटे इशान ठाकुर को अभी यह पता नहीं है कि उनके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे।

संवाद सहयोगी, झंडूता (बिलासपुर)। Himachal Pradesh Soldier Martyr, जम्मू-कश्मीर में ऊधमपुर जिले के सियोजधार जंगल में आतंकियों से लोहा लेते हुए बलिदान हुए सेना के लांस दफादार बलदेव चंद की पार्थिव देह रविवार दोपहर बाद घर पहुंची। तिंरगे में लिपटे अपने लाल को देख मां विजया कुमारी कुछ पल के लिए बदहवास हो गई जबकि पूर्व सैनिक पिता विशनदास भी अंदर से टूट गए।

बिलखती पत्नी शिवानी रनौत को स्वजन संभालते रहे। अंतिम रस्मों को निभाते हुए वीरनारी के उद्घोष से हर आंख उस समय नम हो गई जब शिवानी ने पति की बहादुरी को सलाम करते हुए कहा -"मेरा सुहाग अमर रहे", "बलिदानी बलदेव चंद अमर रहें"। छह वर्षीय बेटा इशान ठाकुर इस बात से बेखबर दिखा कि पिता अब कभी लौट के नहीं आएंगे।

बिलासपुर जिले के झंडूता की गंगलोह पंचायत के थेह गांव निवासी 36 वर्षीय लांस दफादार बलदेव 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। उनका विवाह 2016 में हुआ था। जुलाई में घर आए थे बलदेव जुलाई में बलदेव के छोटे भाई दिनेश के बेटे जन्म पर कार्यक्रम आयोजित किया था। उस दौरान बलदेव घर आए थे और तीन अगस्त को ड्यूटी पर लौटे थे। बलदेव के अंतिम दर्शन के बाद गांव के श्मशानघाट में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। छह वर्षीय बेटे इशान ठाकुर ने पिता की चिता को अग्नि दी। इस अवसर पर स्थानीय विधायक जीतराम कटवाल, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे।

17 सितंबर को पिता से हुई थी बात बलदेव चंद की अपने पिता से 17 सितंबर को आखिरी बार बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि "इस आपरेशन को तीन-चार दिन और लगेंगे।" बलदेव चंद 58 आर्म्ड राष्ट्रीय राइफल में लांस दफादार (लांस नायक के समकक्ष) के पद पर तैनात थे। पिता विशनदास सेना में हवलदार पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और उनके ताया व चाचा भी पूर्व सैनिक हैं। बिलासपुर के उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि बलिदानी बलदेव को बहादुरी व कर्तव्यनिष्ठा के लिए सदैव याद रखा जाएगा।