एम्स बिलासपुर में दो चरण में शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे डॉक्टर, उपचार के लिए जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट

जागरण संवाददाता, बिलासपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में डाक्टरों के शीतकालीन अवकाश शुरू हो गए हैं। दो चरणों में होने वाले अवकाश का पहला चरण शुरू हो गया है। पहला चरण 31 दिसंबर तक होगा। इस दौरान विभाग विभाग के 55 डाक्टर अवकाश पर रहेंगे।



वहीं दूसरा चरण दो जनवरी से 10 जनवरी तक रहेगा। इस दौरान संस्थान के 64 डाक्टर अवकाश पर होंगे। एम्स प्रशासन ने छुट्टी पर जाने वाले डाक्टरों की सूची जारी कर दी है।

पहले चरण में अवकाश वाले डॉक्टर अनेस्थिसिया विभाग की डा. पूजा गुरनाल, डा. अभिषेक शर्मा, डा. अथिरा रमेश, डा. महेंद्रन कुरुप, अनाटोमी विभाग के डा. संजय कुमार शर्मा, डा. सचिन सोनी, डा. कुमार संभव, बायोकैमिस्ट्री विभाग के डा. सुमिता शर्मा व डा. अनुराग सांख्यान, कम्यूनिटी एंड फैमिली मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर अनुपम पराशर, डा. मिनल, डा. निकिता शर्मा, क्लिनिकल इम्यूनोलोजी विभाग के डा. योगेश प्रीत सिंह, सीटीवीएस विभाग के डा. विकास कुमार, ईएनटी के डा. सुनीत, डा. निधिन दास, फोरेंसिक मेडिसिन के डा. दिपेन दाभी, जनरल मेडिसिन के डा. कपिल शर्मा, डा. सुभाष चंद्र, डा. रनविजय सिंह, जनरल सर्जरी के डा. मोहिम ठाकुर, डा. चिंगथम अनिल, मेडिकल आंकोलोजी के डा. प्रवेश धीमान, माइक्रोबायोलोजी के डा. पुनीत कुमार गुप्ता, डा. विभा मेहता शामिल हैं।

इसके अलावा निनाटोलोजी के डा. नलिनी, नेफ्रोलोजी के प्रो. संजय विक्रांत, न्यूरोसर्जरी के डा. भानु प्रताप, गायनी के डा. चंद्रदीप शर्मा, डा. अस्मिता, डा. अरुनिमा सैनी, आर्थोल्मोलोजी के डा. नीलम वर्मा, डा. नृपन गौड़, आर्थो के डा. रणजीत चौधरी, डा. रमेश कुमार, बाल रोग डा. संदीप सिंह सेन, डा. नवीन कुमार, डा. रमन शर्मा, पैथोलोजी के डा. मनु प्रिया, डा. तरूणप्रीत सैनी, डा. अपर्णा, फार्माकोलोजी प्रो. प्रीति चोपड़ा, डा. यांगशेन लामो, फिजियोलोजी के प्रो. रुपाली, प्रो. पुमन वर्मा, डा. प्रीति सी भंडारी, डा. हर्षाली, मनोरोग डा. ज्योति गुप्ता, रेडियोलॉजी के डा. लोकेश राणा, रेडियोथैरेपी के डा. निकेता ठाकुर व ट्रामा के डा. विपुल ठाकुर।

दूसरे चरण में ये डॉक्टर रहेंगे अवकाश पर एनेस्थिसिया विभाग के डा. विजयलक्ष्मी, डा. सुनील ठाकुर, डा. विरेंद्र चौहान, डा. अंजना, डा. प्रियंका मिश्रा, एनाटोमी के प्रो. निधि पुरी, डा. भाग्यश्री, डा. हेमंथ, बायोकैमिस्ट्री के डा. दीप्ति मलिक, डा. संजुक्ता नायक, डा. अनुदीप पीपी, प्लास्टिक सर्जरी के डा. नवनीत शर्मा, कार्डियोलोजी के डा. नवदीप सिंह सिधु, कम्यूनिटी एंड फैमिली मेडिसिन के डा. नवप्रीत, डा. अनुपमा धीमान, रियूमोटोलोजी के डा. रवि कुमार, डेमाटोलोजी के डा. मंजू धड़ोच, डा. संध्या कुमारी, एंडोक्रोनोलोजी के डा. प्रयांद्र सिंह ठाकुर, ईएनटी के डा. सुदेश कुमार, डा. नेहा चौहान, फोरेंसिक मेडिसिन के डा. यतिराज सिंगी, जनरल मेडिसिन के डा. अजय जरियाल, डा. तरुण शर्मा, डा. शिवानी चंदेल, डा. अजय चौहान, जनरल सर्जरी के डा. अजय कुमार धीमान, डा. मनीष कुमार, मेडिकल आंकोलोजी के डा. मृदुल खन्ना, माइक्रोबायोलोजी के प्रो. प्रीति अग्रवाल, डा. नेहा गौतम, डा. मेघा शर्मा, न्यूनाटोलोजी के डा. अशोक गर्ग, न्यूरोलोजी के डा. आशीष शर्मा, न्यूरोसर्जरी के डा. अर्जुन धर शामिला हैं।