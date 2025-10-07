बिलासपुर के कुठेड़ा में मकान में भड़की आग, 30 हजार रुपये नकदी सहित ये जरूरी सामान जला
Bilaspur Fire Incident बिलासपुर के कुठेड़ा पंचायत में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई जिससे दो लाख का नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की और एक बड़े हादसे को टाल दिया क्योंकि गैस सिलेंडर सुरक्षित रहा। पीड़ित परिवार का सामान और नकदी जल गई।
संवाद सहयोगी, कुठेड़ा (बिलासपुर)। Bilaspur Fire Incident, जिला बिलासपुर में घुमारवीं की पंचायत कुठेड़ा में एक रिहायशी मकान में आग लग गई। जिसमें मकान मालिक प्रवीण कुमार के घर में रखा अधिकतर सामान जल गया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि प्रवीण कुमार के घर में अचानक आग लगने का कारण शाॅर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि साथ लगते कमरे में गैस सिलिंडर तक आग नही पहुंची नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगने की सूचना मिलते ही गांव के लोग व ग्राम पंचायत प्रधान ज्योति प्रकाश एवं वार्ड सदस्य अशोक महाजन मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया।
बाल्टी से पानी और मिट्टी फेंककर बुझाई आग
ग्रामीणों ने बाल्टियों में पानी डालकर और मिट्टी फेंककर आग पर काबू पाने की कोशिश कि और काफी देर बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक घर में रखा लगभग सारा सामान जल चुका था। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा।
30 हजार नकदी सहित सामान जला
जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार प्रवीण कुमार के अनुसार आग लगने के दौरान घर के अंदर रखे बेड, कूलर, लैपटाप, एलईडी टीवी, कपडे़ व लगभग 30 हजार रुपये नकदी जल गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में करीब दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
यह भी पढ़ें- Himachal: एम्स बिलासपुर की प्रशिक्षु डाक्टर से चंडीगढ़ के होटल में दुष्कर्म, उत्तर प्रदेश से है आरोपित युवक
पंचायत ने प्रशासन को दी नुकसान की सूचना
पंचायत प्रधान ज्योति प्रकाश ने कहा कि प्रवीण कुमार के साथ हुई इस दुखद घटना में समस्त ग्राम पंचायत व इलाकावासियों ने गहरी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि इसमें लगभग 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। इसकी सूचना पंचायत स्तर पर और व्यक्तिगत तौर आला अधिकारियों को दे दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।