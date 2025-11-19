बिलासपुर शहर में नशे में झूम रहे थे युवक-युवती, पुलिस को देखकर भाग निकली लड़की, लड़का चिट्टे समेत पकड़ा

संवाद सहयोगी, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में नशे के बढ़ते प्रभाव को उजागर करने वाला एक और मामला सामने आया है। शहर की सिटी चौकी पुलिस ने मंगलवार रात को गश्त के दौरान एक युवक को 0.73 ग्राम चिट्टे (हेरोइन) के साथ पकड़ा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हैरानी की बात यह है कि युवक के साथ मौजूद एक युवती भी नशे की हालत में थी, लेकिन पुलिस को देखते ही मौके से फरार होने में सफल हो गई।



जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम सिटी चौकी बिलासपुर की टीम नियमित गश्त पर थी। टीम जैसे ही शहर के मुख्य पेट्रोल पंप क्षेत्र के पास पहुंची, वहां मौजूद युवक और युवती अचानक घबरा गए। पुलिस ने उनके हाव-भाव पर शक होने पर दोनों को रोका, लेकिन युवती तुरंत मौके से भाग निकली, जबकि युवक को पुलिस ने दबोच लिया।



तलाशी के दौरान युवक की जेब से 0.73 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पकड़े गए युवक की पहचान दीपक कुमार आनंदपुर पंजाब निवासी के रूप में हुई है।



पुलिस ने मौके पर ही युवक को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी।

युवतियां भी होने लगीं चिट्टे की आदी इस घटना ने एक और चिंताजनक पहलू उजागर किया है। जिसमें चिट्टा नशा युवाओं के साथ-साथ युवतियों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। जहां लड़कियां भी नशे की तस्करी व सेवन से जुड़े मामलों में सामने आ रही हैं। यह सामाजिक और पारिवारिक दोनों स्तरों पर चिंता पैदा करने वाली स्थिति है।

युवती की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस वहीं, मामले में फरार युवती की तलाश की जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि उसके भागने की दिशा और पहचान के बारे में सुराग मिल सके।

बिलासपुर पुलिस ने नशे के विरुद्ध चलाया है विशेष अभियान सिटी चौकी बिलासपुर की टीम ने बताया कि शहर में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और ऐसे मामलों पर विशेष नज़र रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि चिट्टा जैसे खतरनाक नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई और सामुदायिक जागरूकता दोनों की आवश्यकता है।