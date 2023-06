Yamuna nagar News: बकरीद पर पुलिस अलर्ट, मुस्लिम बाहुल्य 14 गांवों पर पैनी नजर, शांति के लिए निकाल फ्लैग मार्च

Yamuna Nagar News मुस्लिम समुदाय के प्रमुख त्यौहार बकरीद को लेकर यमुना नगर में पुलिस अलर्ट पर है। किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने छछरौली उपमंडल के 14 गांवों में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं लोगों को शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाने का भी संदेश दिया है। कल बकरीद का पर्व मनाया जाएगा।

बकरीद पर पुलिस अलर्ट, मुस्लिम बाहुल्य 14 गांवों पर पैनी नजर

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। बकरीद के पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट है और सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। 29 जून को बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने छछरौली उपमंडल के 14 गांवों में फ्लैग मार्च निकाला। लोगों को भी आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। गत वर्ष बकरीद पर गांव जयधर में दो समुदाय के बीच विवाद हो गया था। जिसके चलते पुलिस प्रशासन हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। मांस फेंकने का लगा था आरोप गांव जयधर में गत वर्ष बकरीद पर पशु बलि को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी। गांव में मुस्लिम समुदाय पर निर्धारित स्थान पर पशु बलि न देने और दूसरे समुदाय के घर पर मांस फेंकने के आरोप लगे थे। जिसके बाद तनाव की स्थिति बनी थी। इससे सबक लेते हुए पुलिस पहले से ही तैयारी कर रहा है। गांवों में शांति कमेटी की बैठकों में लोगों को सौहार्द का पाठ पढ़ाया जा रहा है। रात को निकाला गांवों में फ्लैग मार्च जिला यमुनानगर में बकरीद आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ मनाई जाए। इसको लेकर पुलिस ने एएसपी राजेश कुमार मोहन की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस की गाड़ियों का काफ़िला छछरौली थाना से होते हुए 14 मुस्लिम बाहुल्य गांवों से गुजरा। प्रतापनगर व छछरौली थाना के पुलिस अधिकारी व कर्मचारी फ्लैग मार्च में शामिल हुए। एएसपी राजेश कुमार मोहन ने कहा कि समाज के बीच ताना बाना मजबूत हो। इसे लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया है और लोगों को संदेश दिया गया है कि शांतिप्रिय तरीके से बकरीद का त्योहार मनाएं। बकरीद के त्योहार पर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मलिकपुर खादर में हुआ विवाद डीएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि गांव मलिकपुर खादर में ईद की नमाज अदा करने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे। पुलिस गांव में पहुंची थी। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। अब गांव में शांति है।

Edited By: Preeti Gupta