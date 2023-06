Eid 2023: बकरीद पर 94 ईदगाह, 1210 मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम; CCTV और ड्रोन से हो रही निगरानी

डीसीपी ने बताया कि प्रतिबंधित पशुओं की अथवा खुले व सार्वजनिक स्थलों पर किसी ने कुर्बानी की। इसके अलावा मांस के टुकड़े आदि कहीं फेंके गए तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पशुओं के अवशेष नगर निगम के कूड़े दान में ही डाले जाएं। आपत्तिजनक पोस्ट डालने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

Eid 2023: बकरीद पर 94 ईदगाह, 1210 मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम; CCTV से हो रही निगरानी

लखनऊ, जागरण संवाददाता। बकरीद पर 94 ईदगाह, 1210 मस्जिद (नमाज स्थल) के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर को चार जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। इनमें 64 अति संवेदनशील स्थल चिन्हित किए गए हैं। यहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम रहेंगे। डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थलों पर पीएसी और आरएएफ तैनात रहेगी। इसके अलावा एंटी सेबोटाज, 74 मोबाइल क्लस्टर, 50 क्यूआरटी और पुलिस कंट्रोल रूम 112 की गाड़ियां पेट्रोलिंग के लिए लगाई गई हैं। ऐशबाग ईदगाह, टीले वाली मस्जिद और बड़े इमामबाड़े के आसपास सीसी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से नमाज स्थलों की निगरानी की जाएगी। वहीं, इंटरनेट मीडिया पर विशेष निगरानी की जा रही है। आपत्तिजनक पोस्ट डालने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों और खुले में कुर्बानी करने वालों पर होगी कार्रवाई डीसीपी ने बताया कि प्रतिबंधित पशुओं की अथवा खुले व सार्वजनिक स्थलों पर किसी ने कुर्बानी की। इसके अलावा मांस के टुकड़े आदि कहीं फेंके गए तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पशुओं के अवशेष नगर निगम के कूड़े दान में ही डाले जाएं। सुरक्षा में लगाया गया पुलिस बल :छह पुलिस उपायुक्त, 10 अपर पुलिस आयुक्त, 21 सहायक पुलिस आयुक्त, 52 इंस्पेक्टर, 101 अतिरिक्त इंस्पेक्टर, 922 दारोगा, 48 महिला दारोगा, 894 मुख्य आरक्षी, 3,375 सिपाही, 965 महिला सिपाही, 922 होमगार्ड, 12 कंपनी पीएसी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय से दो एएसपी, पांच सीओ के अलावा 400 ट्रेनी दारोगा की ड्यूटी भी सुरक्षा में लगाई गई है।

