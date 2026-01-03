Language
    सोनीपत में अस्पताल के पार्क से मिला अज्ञात युवक का शव, कड़ाके की ठंड से मौत की आशंका

    By Sandeep Kumar Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:46 AM (IST)

    सोनीपत के जिला नागरिक अस्पताल पार्क में शुक्रवार सुबह एक अज्ञात 35 वर्षीय युवक का शव मिला। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण रातभर खुले में रहने से अत्य ...और पढ़ें

    अस्पताल के पार्क में मिला अज्ञात युवक का शव। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर अब जानलेवा साबित होने लगा है। जिला नागरिक अस्पताल के पार्क में शुक्रवार सुबह एक करीब 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला है। प्राथमिक दृष्टि में मौत का कारण रातभर खुले में रहने से अत्यधिक ठंड का होना माना जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवा है और शिनाख्त के लिए प्रयास कर रही है।

    जिला नागरिक अस्पताल के पार्क में सुबह जब लोग पहुंचे, तो उन्होंने एक युवक को अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ा देखा। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही डाक्टरों की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया।

    शिनाख्त करने का प्रयास जारी

    पुलिस को मृतक के पास से ऐसा कोई दस्तावेज या पहचान पत्र नहीं मिला है, जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। आसपास के थानों और क्षेत्रों में युवक की फोटो भेजकर शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल जाएगा।