सोनीपत में अस्पताल के पार्क से मिला अज्ञात युवक का शव, कड़ाके की ठंड से मौत की आशंका

जागरण संवाददाता, सोनीपत। कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर अब जानलेवा साबित होने लगा है। जिला नागरिक अस्पताल के पार्क में शुक्रवार सुबह एक करीब 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला है। प्राथमिक दृष्टि में मौत का कारण रातभर खुले में रहने से अत्यधिक ठंड का होना माना जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवा है और शिनाख्त के लिए प्रयास कर रही है।

जिला नागरिक अस्पताल के पार्क में सुबह जब लोग पहुंचे, तो उन्होंने एक युवक को अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ा देखा। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही डाक्टरों की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया।