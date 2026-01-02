सोनीपत में जर्जर पुल की जगह बन रहा नया पुल, ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत
सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र में थाना खुर्द और थाना कलां गांवों के बीच ड्रेन नंबर-8 पर जर्जर पुल की जगह अब नए पुल का निर्माण शुरू हो गया है। यह पुल लंबे स ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, खरखौदा (सोनीपत)। सोनीपत में खरखौदा क्षेत्र के थाना खुर्द और थाना कलां गांव के बीच आवाजाही को सुगम बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। ड्रेन नंबर-8 पर बने जर्जर पुल की जगह अब नए पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। लंबे समय से यह पुल बदहाल स्थिति में था, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
ग्रामीणों के अनुसार, पुल की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके बीच से ड्रेन का पानी साफ दिखाई देने लगा था। वर्षा के दिनों में हालात और भी खतरनाक हो जाते थे। हल्की चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। खासकर स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और किसानों के लिए यह पुल डर का सबब बना हुआ था। भारी वाहन चालक इस पुल के ऊपर से वाहन गुजारने में कतराने लगे थे। कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत संबंधित विभागों से की थी। आखिरकार सिंचाई विभाग ने जर्जर पुल की स्थिति का संज्ञान लिया और तकनीकी जांच के बाद नए पुल के निर्माण की स्वीकृति दी।
इसके बाद मौके पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। पुराने पुल को हटाकर मजबूत और आधुनिक डिजाइन के अनुसार नया पुल बनाया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या दोबारा न खड़ी हो। नए पुल के बनने से थाना खुर्द और थाना कला के साथ-साथ आसपास के कई गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। किसानों के लिए खेतों तक पहुंच आसान होगी, वहीं रोजाना आने-जाने वाले राहगीरों को भी राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य शुरू होने पर संतोष जताते हुए कहा कि अगर यह पुल समय पर बनकर तैयार हो गया तो वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा।
करीब पौने चार करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है, फरवरी तक पुल बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। इसे अब पहले की अपेक्षा चौड़ा बनाया जा रहा है, ताकि वाहन चालकों के लिए आवाजाही सुगम की जा सके। - जगदीप दलाल, एसडीओ, सिंचाई विभाग
