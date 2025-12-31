म्यूजिक, बुफे और लाइव परफॉर्मेंस..., हुड़दंग किया तो सीधा कार्रवाई; न्यू ईयर पर सोनीपत में है क्या खास?

जागरण संवाददाता, सोनीपत। नववर्ष का जश्न मनाने के लिए शहर के होटल-रेस्त्रां सजकर तैयार हो चुके हैं। नववर्ष का आज आधी रात से जश्न शुरू हो जाएगा। शहर में कई जगह पंजाबी और हरियाणवी गायकों के कंसर्ट भी आयोजित किए जाएंगे। इस बात का भी ख्याल रखा है कि जश्न में शामिल होने के लिए एंट्री-फीस युवा वर्ग की जेब पर भारी न पड़े।

मुरथल स्थित ढाबों पर भी म्यूजिक की विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं, लोगों के मनोरंजन के लिए कई इंतजाम किए जा रहे है। होटलों में छूट और उपहार के जरिए लोगों को आर्कषित करने की होड है। पराठों के लिए मशहूर मुरथल के ढाबे जगमग हो चुके है।

वहीं, सुरक्षा के लिए लिहाज से पुलिस की ओर से भी इंंतजाम किए गए है। सुरक्षा के लिए पुलिस ने जिले में 19 जगह नाके लगाए गए हैं। वहीं, बाइक राइडर भी तैनात किए गए है। पुलिस हुडदंगबाजों पर भी नजर रखेंगी। ताकि व्यवस्था में खलल न पड़े।



जीटी रोड पर मुरथल हाइवे पर बने ढाबे के लजीज खाने के लिए मशहूर हैं। इनके खाने के जायके का स्वाद लेने के लिए जीटी रोड से गुजरने वाले लोग मुरथल के ढाबों पर रुकते हैं। नववर्ष पर यहां विशेष इंतजाम किए जाते है। जिसकी रौनक देखते ही बनती है।

ढाबों पर खाने के दामों को आम-आदमी के बजट के अनुसार तय किया गया है। जिसमें दाल, मिक्स वेज, फुलाव, सलाद, पापड, रोटी, रायता, लच्छा-पराठा आदि शामिल हैं। थाली में शाही पनीर, दाल मखनी, मिक्सवेज, सलाद, रायता, पापड़, लच्छा-पराठा, तंदूरी रोटी व मिठाई शामिल हैं।

मुरथल के ढाबा जोन के ढाबों व होटलों को भव्य रूप से सजाया गया है। यहां पर रात नौ बजे से ही लोग खाना खाने और नए साल का जश्न मनाने के लिए उमड़ने लगते हैं। नए साल का जश्न रात साढ़े 12 बजे तक चलता है।

होटलों-ढाबों पर होगी लाइव परफार्मेंस कई बड़े ढाबों व होटलों पर गायकों के लाइव परफार्मेंस की तैयारी की गई है। कई ढाबों पर खाने के आकर्षक बफे का आफर दिया गया है। कई ढाबों पर बड़ी स्क्रीन लगाकर पंजाबी व हिन्दी गानों पर नाचने की तैयारी है। इसके साथ ही शहर के छोटे-बड़े रेस्तरां व बैंक्वेट हाल में भी जश्न मनाने की तैयारी की गई है। इन समारोह में कई पंजाबी सिंगर व लोक गायकों को बुलाया गया है।

एक शिक्षण संस्थान में पंजाबी गायक अमर संधू को बुलाया गया है। यहां पर विद्यार्थियों के साथ ही शहर के लोग अमर संधू के गानों पर जमकर झूमेंगे। शाम साढ़े पांच बजे से शुरू होने वाले कार्यक्रम की सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। ढाबा एसोसिएशन के प्रधान मनजीत सिंह ने बताया कि नए साल के जश्न के लिए मुरथल के ढाबों पर खाने व गीत-संगीत की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।

बिना लाइसेंस शराब परोसी तो टीमें मारेंगी छापे न्यू ईयर पार्टी में अगर शराब परोसी तो आबकारी विभाग इससे खलल डालेगा, क्योंकि पार्टी में मेहमानों को शराब परोसने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। यहं लाइसेंस स्थायी या अस्थायी दोनों रूप में होता है।

आबकारी विभाग के निरीक्षक ललित कुमार ने बताया कि पंजीकृत होटल-ढाबों के लिए 15 हजार प्रतिदिन और गैर पंजीकृत के लिए 20 हजार रुपये लाइसेंस फीस के रूप में भुगतान करना होता है। 31 दिसंबर और एक जनवरी को विभाग की टीमें जिले में गश्त करेंगी। उन्होंने बताया कि अगर कोई बिना लाइसेंस शराब परोसता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

न्यू ईयर पर खरीदारी के लिए शोरूमों में विशेष डिस्काउंट नए साल पर खरीदारी के लिए एटलस रोड पर स्थित कपड़ों, जूतों व अन्य शोरूमों में विशेष आफर दिया जा रहा है। शहरवासी भी इन शोरूमों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। विभिन्न कंपनियों के इन शोरूमों खरीदारी पर 30 से 70 प्रतिशत डिस्काउंट और दो के साथ दो फ्री का आफर भी चल रहा है।

सुरक्षा अलर्ट, 19 जगह नाके लगाए सुरक्षा के लिहाज से जिले के प्रमुख चौराहों और सीमाओं पर 19 विशेष नाके स्थापित किए गए हैं। होटलों, रेस्टोरेंट्स, ढाबों और धर्मशालाओं के लिए विशेष सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं। सुरक्षा और यातायात की यह विशेष व्यवस्था 31 दिसंबर की शाम छह बजे से शुरू होकर उत्सव की समाप्ति तक जारी रहेगी।