67 घंटे की मशक्कत के बाद हावड़ा-दिल्ली रेल मार्ग सामान्य, सिमुलतला हादसे के बाद अप-डाउन लाइन बहाल

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। सिमुलतला रेल हादसा मालगाड़ी बेपटरी होने से बाधित रेल परिचालन को बहाल करने में रेलवे ने बड़ी सफलता हासिल की है। रेलवे की तकनीकी टीम और अधिकारियों की 67 घंटे की कड़ी मशक्कत और युद्धस्तर पर चले मरम्मत कार्य के बाद डाउन और अप, दोनों लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू हो गया है।

मंगलवार की शाम रेलवे अधिकारियों के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं थी। शाम करीब 4:25 बजे इंजीनियरिंग विभाग ने डाउन ट्रैक को 'फिट' घोषित कर दिया था, लेकिन असली चुनौती उस पर ट्रेन दौड़ाने की थी। ट्रायल के लिए इलेक्ट्रिक मालगाड़ी का चयन ट्रायल के लिए 58 डब्बों वाली एक इलेक्ट्रिक मालगाड़ी का चयन किया गया। जैसे ही शाम 7:53 बजे यह ट्रेन दुर्घटनास्थल के करीब पहुंची, वहां मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी टीम की निगाहें ट्रेन के पहियों और नई बिछाई गई पटरी पर गड़ गईं। हर किसी की सांसें थमी हुई थीं कि कहीं कोई तकनीकी खामी न रह गई हो।

सुरक्षा के लिहाज से ड्राइवर बबलू कुमार (मधुपुर) और गार्ड पीके राम (झाझा हेडक्वार्टर) ने बेहद सूझबूझ का परिचय दिया। ट्रेन को घटनास्थल से मात्र 10 किलोमीटर प्रतिघंटा की नियंत्रित रफ्तार से गुजारा गया ताकि ट्रैक की क्षमता और कंपन को बारीकी से परखा जा सके। ट्रेन के सुरक्षित गुजरते ही अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली और एक-दूसरे को बधाई दी।

घटनाक्रम एक नजर में शाम 7:32 बजे: सिमुलतला स्टेशन से पहली इलेक्ट्रिक मालगाड़ी रवाना हुई।

शाम 7:53 बजे: डाउन लाइन पर घटनास्थल से ट्रेन सुरक्षित गुजरी।

डाउन से पहली पैसेंजर ट्रेन 15028 डाउन गोरखपुर - संबलपुर मौर्या एक्सप्रेस थी। यह सिमुलतला रेलवे स्टेशन में रात्रि 10:25 में आकर खड़ी हुई। थोड़ी देर ठहराव के बाद ट्रेन 10:52 में खुलकर पहली पैसेंजर ट्रेन के रूप में घटना स्थल से 11 बजकर 3 मिनट में गुजरी।

सुबह 03:10 बजे (बुधवार): अप लाइन पर भी परिचालन पूरी तरह बहाल कर दिया गया। पहली ट्रेन मालगाड़ी गुजरी। पहली पैसेंजर ट्रेन 13019 अप हावड़ा - काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस सुबह 4:56 बजे गुजरी। बड़ी राहत डाउन लाइन के सफल ट्रायल के कुछ घंटों बाद, बुधवार की अहले सुबह 3:10 बजे अप लाइन को भी हरी झंडी दे दी गई। इस बहाली के साथ ही हावड़ा-नई दिल्ली मुख्य मार्ग पर यातायात सामान्य हो गया है, जिससे हजारों यात्रियों और रेलवे प्रशासन ने बड़ी राहत महसूस की है।