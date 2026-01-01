सोनीपत नगर निगम का क्लर्क रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, जांच के बाद किया जा चुका है सस्पेंड

जागरण संवाददाता, सोनीपत। थाना सिविल लाइन पुलिस ने रिश्वत मामले में नगर निगम के क्लर्क हरिओम को गिरफ्तार किया है। आरोपित क्लर्क जींद का रहने वाला है। रिश्वत मामले की वीडियो सामने आने के बाद से आरोपित फरार चल रहा था। मंगलवार को आरोपित के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी।

जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपित के पास से रिश्वत के 1500 रुपये भी बरामद किए गए हैं। विभागीय जांच के बाद आरोपित को सस्पेंड भी किया जा चुका है। दो माह से लगा रहे थे निगम के चक्कर

मोहन नगर में रहने वाले हलालपुर के विनोद ने 30 दिसंबर को पुलिस को शिकायत दी थी। विनोद ने बताया था कि कालोनी में उसका 211 वर्ग गज का प्लाट है। निगम में उसकी प्रापर्टी आइडी पर पड़ोसी का प्लाट दर्शाया जा रहा है। इस गलती को ठीक कराने के लिए वह और उसका भतीजा रोहित दो माह से निगम के चक्कर लगा रहे थे।

निगम के क्लर्क अमित ने छह मई, 2025 को उसने निगम के क्लर्क हरिओम से मिलने की बात कही। अगले दिन वह हरिओम से मिले तो उसने गलती ठीक कराने की एवज में 20 हजार रुपये मांगे। उनके कीमत थोड़ी कम करने के कहने पर 15 हजार में सौदा तय हुआ। आरोपित ने कहा कि वह अपने हिस्से के पैसे नहीं ले रहा है। यह रकम उसे बाद में देनी है।