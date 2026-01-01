Language
    सोनीपत नगर निगम का क्लर्क रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, जांच के बाद किया जा चुका है सस्पेंड

    By Deepak Gijwal Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:03 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। थाना सिविल लाइन पुलिस ने रिश्वत मामले में नगर निगम के क्लर्क हरिओम को गिरफ्तार किया है। आरोपित क्लर्क जींद का रहने वाला है। रिश्वत मामले की वीडियो सामने आने के बाद से आरोपित फरार चल रहा था। मंगलवार को आरोपित के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी।

    जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपित के पास से रिश्वत के 1500 रुपये भी बरामद किए गए हैं। विभागीय जांच के बाद आरोपित को सस्पेंड भी किया जा चुका है।

    दो माह से लगा रहे थे निगम के चक्कर 


    मोहन नगर में रहने वाले हलालपुर के विनोद ने 30 दिसंबर को पुलिस को शिकायत दी थी। विनोद ने बताया था कि कालोनी में उसका 211 वर्ग गज का प्लाट है। निगम में उसकी प्रापर्टी आइडी पर पड़ोसी का प्लाट दर्शाया जा रहा है। इस गलती को ठीक कराने के लिए वह और उसका भतीजा रोहित दो माह से निगम के चक्कर लगा रहे थे।

    निगम के क्लर्क अमित ने छह मई, 2025 को उसने निगम के क्लर्क हरिओम से मिलने की बात कही। अगले दिन वह हरिओम से मिले तो उसने गलती ठीक कराने की एवज में 20 हजार रुपये मांगे। उनके कीमत थोड़ी कम करने के कहने पर 15 हजार में सौदा तय हुआ। आरोपित ने कहा कि वह अपने हिस्से के पैसे नहीं ले रहा है। यह रकम उसे बाद में देनी है।

    हिडन कैमरे में बनाया रिश्वत का वीडियो

    सात मई को उसे डिप्टी मेयर के कमरे में बुलाया गया और उससे 15 हजार की रिश्वत ली गई। पीड़ित ने रिश्वत लेने का वीडियो हिडन कैमरे से बना लिया। पैसे देने के अगले ही दिन क्लर्क हरिओम ने उसकी प्रापर्टी आइडी सही करवा ली। इसके बाद पीड़ित ने वीडियो नगर निगम कमिश्नर हर्षित कुमार को भेज दिया।

    वीडियो में क्लर्क पैसे गिनकर क्लर्क को देता हुआ दिखाई दे रहा है और वह उसे जेब में डालता हुआ दिखाई दे रहा है। कमिश्नर ने इस पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच ज्वाइंट कमिश्नर मीतू धनखड़ जांच सौंपी थी। मामले में आरोपित क्लर्क के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज हुआ था। अब सहायक पुलिस आयुक्त अमित धनखड़ के नेतृत्व में कार्रवाई कर टीम ने आरोपित को गिरफ्तार किया है।