    कोहरे ने उजाड़ दी नवदंपति की दुनिया, केएमपी पर ट्रक से टकराई स्कार्पियो, नवविवाहित युवक की मौत; छह घायल

    By Harish Bhoriya Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:53 PM (IST)

    केएमपी एक्सप्रेस-वे पर पिपली टोल के पास घने कोहरे के कारण हुए सड़क हादसे में एक नवविवाहित युवक अभिषेक की मौत हो गई। उसकी स्कार्पियो सड़क किनारे खड़े ट ...और पढ़ें

    केएमपी एक्सप्रेस-वे पर खड़ा वह ट्रक, जिससे स्कार्पियो की टक्कर हुई। सौ. वीडियोग्रैब

    जागरण संवाददाता, खरखौदा। केएमपी एक्सप्रेस-वे पर पिपली टोल के पास मंगलवार देर रात घने कोहरे ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं। सड़क किनारे खड़े ट्रक से स्कार्पियो की टक्कर में नवविवाहित युवक अभिषेक की मौत हो गई, जबकि उसके छह दोस्त घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और कुछ ही पलों में एक हंसता-खेलता परिवार मातम में डूब गया।

    दृश्यता लगभग शून्य हो गई 

    मृतक की पहचान गुरुग्राम में पटौदी क्षेत्र के नानुकला के रहने वाले 23 वर्षीय अभिषेक के रूप में हुई है। अभिषेक अपने दोस्तों हिमांशु, मोहित, आकाश, नितेश, सागर और ताऊ के लड़के मनीष के साथ स्कार्पियो लेकर मसूरी घूमने जा रहा था। सभी नानुकला के ही रहने वाले हैं। जैसे ही वह केएमपी एक्सप्रेस-वे पर पिपली टोल के पास पहुंचे, कोहरे के कारण दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी।

    ट्रक का अगला हिस्सा था क्षतिग्रस्त

    इसी दौरान सड़क पर बिना किसी चेतावनी संकेत के खड़े ट्रक से स्काॅर्पियो टकरा गई। हादसा इतना भयावह था कि अभिषेक चोट लगने से बेसुध हो गया, जबकि अन्य साथी भी घायल हो गए। सभी को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने अभिषेक को मृत घोषित कर दिया जबकि अन्य घायलों में मोहित और नितेश की हालत नाजुक होने के चलते प्राथमिक उपचार देने के बाद पीजीआई, रोहतक रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि वह पहले से दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वहां खड़ा था।

    29 नवंबर को हुई थी शादी, इकलौटा बेटा था अभिषेक

    मृतक अभिषेक के साथियों ने अस्पताल में बताया कि अभिषेक की 29 नवंबर को ही शादी हुई थी। अभी घर में शादी की खुशियों की गूंज भी पूरी तरह थमी नहीं थी कि मातम छा गया। अभिषेक अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। परिवार की सारी उम्मीदें उसी से जुड़ी थी। उसकी एक बड़ी बहन है, जिसकी शादी पहले ही हो चुकी है। अभिषेक खेती-बाड़ी कर परिवार का सहारा बना हुआ था। उसका ससुराल कानपुर में है, जहां भी इस दुखद समाचार से कोहराम मच गया।

    गांव में शोक की लहर

    गांव नानुकला में जैसे ही हादसे की खबर पहुंची, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कोहरे के दौरान केएमपी एक्सप्रेस-वे पर भारी वाहन सड़क पर ही खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन न तो रिफ्लेक्टर होते हैं और न ही चेतावनी बोर्ड, जिससे ऐसे जानलेवा हादसे हो जाते हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं मृतक के पिता अमर सिंह की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

