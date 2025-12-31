सोनीपत में घने कोहरे के कारण सड़क हादसे, नवविवाहित युवक समेत दो लोगों की मौत; पांच लोग घायल

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सर्दी के मौसम में घने कोहरे ने एक बार फिर कहर बरपाया है। कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण एक कार ट्राले से टकरा गई, जिसमें गुरुग्राम के पटौदी क्षेत्र के नानूकला गांव निवासी 23 वर्षीय नवविवाहित युवक अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई।

अभिषेक मात्र एक माह पहले ही विवाहित हुआ था और वह अपने दोस्तों मोहित व नितेश के साथ मसूरी घूमने जा रहा था। हादसे में दोनों दोस्त समेत कुल पांच लोग घायल हो गए। घायलों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। मृतक के पिता अमर सिंह ने ट्रॉले चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल सोनीपत में कराया।

इसी क्रम में दूसरा हादसा एनएच-44 पर बहालगढ़ के पास हुआ, जहां एक असिस्टेंट प्रोफेसर महिला की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल पहुंचाया और अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।