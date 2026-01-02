सोनीपत में 22 दिन और बढ़ा मेयर पद के आरक्षण के ड्रा का इंतजार, उम्मीदवारों में बढ़ी बेचैनी

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में नगर निगम में मेयर पद जनरल कैटेगरी के लिए बरकरार रहेगा या रिजर्व हो जाएगा? इस पर होने वाले फैसले का इंतजार 22 दिन और बढ़ गया है। ड्रा को लेकर अब नई तिथि तय की गई है। पंचकूला में अब 22 दिसंबर को ड्रा किया जाएगा।

इससे पहले दो बार ड्रा स्थगित हो चुका है। पहले यह ड्रा एक दिसंबर को होना था, लेकिन नहीं हो पाया। इसके बाद 15 दिसंबर की तिथि तय की गई, लेकिन इस कारण भी प्रशासनिक कारण के चलते ड्रा स्थगित कर दिया गया। अब उम्मीद है कि 22 जनवरी को ड्रा के जरिए इस पर संशय खत्म हो जाएगा।



आठ जनवरी को नगर निगम की मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। नए साल में शहर को जो सरकार मिलेगी। ऐसे में चुनाव की जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। नगर निगम चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों और मतदाताओं की निगाहें मेयर पद के ड्रा पर टिकी हैं। क्योंकि सोनीपत के साथ ही पंचकूला और अंबाला में भी चुनाव होने हैं। इन तीनों में से एक सीट बीसी-बी महिला के लिए आरक्षित होनी है।

वहीं, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने इस श्रेणी में आने वाले मतदाताओं पर फोकस बढ़ा दिया है। मौजूदा समय में तीनों सीट सामान्य हैं। नगर निगम के मेयर का उपचुनाव 10 महीने पहले ही हुआ था। राजीव जैन मेयर बने थे। अब उनकी भी निगाह आरक्षित ड्रा पर लगी हुई है।