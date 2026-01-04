सोनीपत : 12 लाख लेकर निकले इनेलो नेता की उनके कार्यालय में ही कर दी गई हत्या, अधजले नोट ने बढ़ाया रहस्य
सोनीपत के राई निवासी इनेलो युवा हल्का अध्यक्ष भूपेंद्र दहिया की दिल्ली सीमा स्थित उनके कार्यालय में नृशंस हत्या कर दी गई। वह 12 लाख रुपये लेकर किसी को ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, राई (सोनीपत)। इनेलो के युवा हल्का अध्यक्ष एवं प्राॅपर्टी डीलिंग कारोबारी नाहरी निवासी भूपेंद्र उर्फ बीनू दहिया की उसके कार्यालय में नृशंस हत्या कर दी गई। वारदात के थोड़ा समय पहले ही वह घर से 12 लाख रुपये की रकम किसी को देने के लिए निकले थे। वीरवार देर रात उनका शव गांव के साथ लगती दिल्ली की सीमा में स्थित उनके कार्यालय में पाया गया। मृतक के शरीर पर कड़ा व अंगूठी तथा पास ही अधजले कुछ नोट भी मिले। मामले में स्वजनों की शिकायत पर नरेला थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
फोन उठाना बंद किया तो हुआ शक
स्वजनों के अनुसार, भूपेंद्र वीरवार शाम को घर से 12 लाख रुपये की नकदी लेकर किसी को पेमेंट करने की कहकर घर से निकले थे। शाम को ही उन्होंने घर के लिए परचून का कुछ सामान भी खरीदा। उनकी स्वजनों के साथ बातचीत भी हुई लेकिन बाद में फोन का रिस्पांस नहीं दिया। देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर उनकी पत्नी ने अपने जेठ मनोज को फोन कर जानकारी दी।
इस पर मनोज ढूंढ़ने निकले। गांव के निकट लामपुर बार्डर पर उनका कार्यालय खुला था, लेकिन भूपेंद्र को वहां पर न पाकर कुछ दूरी पर लामपुर गांव के खेतों में बनाए दूसरे कार्यालय में पहुंचे, जहां कार्यालय परिसर में भूपेंद्र मृत हालत में मिला। उसके सिर से खून निकल रहा था। इसके बाद मामले की सूचना अन्य स्वजनों और नरेला थाना पुलिस को दी गई।
सबसे मिलकर रहते थे भूपेंद्र
सूचना मिलने पर नरेला थाना पुलिस, जिले के सहायक आयुक्त व जिला पुलिस उपायुक्त भी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर आकर जांच की। शुक्रवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव को स्वजनों के हवाले कर दिया।
गांव में भूपेंद्र उर्फ बीनू का अंतिम संस्कार किया गया। गांव के रविंद्र प्रधान और स्वजनों का कहना है कि भूपेंंद्र की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ना ही परिवार की किसी के साथ कभी कोई रंजिश रही है। सबका सहयोग करने वाले भूपेंद्र की कोई क्यों हत्या करेगा, यही सवाल सबको परेशान कर रहा है।
जिस स्थान पर भूपेंद्र का शव मिला है, फिलहाल वहां बिजली की व्यवस्था नहीं है। यह कार्यालय सुनसान स्थान पर है। यहां अंधेरा होने के बाद कोई आता-जाता नहीं है। इसके निकट स्थित एक निजी क्रिकेट अकादमी में भी कोई नहीं रहता है।
सिर पर भारी हथियार मारकर की गई हत्या
नरेला थाना पुलिस का कहना है कि वारदात स्थल के आस-पास या मुख्य सड़क छोड़कर यहां तक आने के रास्ते में कहीं पर कोई भी सीसीटीवी नहीं लगा है। यह पूरा क्षेत्र अंधकार युक्त है। भूपेंद्र की हत्या सिर के पिछले हिस्से में भारी व कुल्हाड़ीनुमा हथियार से वार करके की गई है।
सीन ऑफ क्राइम को देखकर लगता है कि हत्या इसी स्थान पर की गई है। शव के पास एक लोहे के चौड़े पात्र में अधजले नोट भी मिले हैं। हत्या के बाद शव को पैरों की तरफ से जलाने का प्रयास किया गया है। मृतक का चेहरे पर आग के निशान नहीं पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस नृशंस हत्या के आरोपितों की तलाश में कई संदिग्ध लोगों को राडार पर लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है।
"मेरा भाई वर्षों से प्रापर्टी का काम कर रहा था, उसने कभी किसी से मामूली सी रंजिश की बात नहीं बताई और ना ही हमारे परिवार की किसी के साथ दुश्मनी है। वह अपने काम से काम रखता था। हमारे परिवार की नरेला थाना पुलिस से विनती है कि भूपेंद्र की हत्या करने वालों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं।"
-मनोज दहिया, भूपेंद्र का बड़ा भाई
"भूपेंद्र दहिया पार्टी के एक समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने पार्टी को हमेशा नई ताकत देने का काम किया है।उनका इस प्रकार से जाना सोनीपत ही नहीं पूरे हरियाणा इनेलो के लिए बहुत बड़ा धक्का है।"
-कुणाल गहलावत, जिलाध्यक्ष, इनेलो, सोनीपत
"प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज है। आज सरकार नाम की हरियाणा में कोई चीज नहीं रही। पूरा हरियाणा लहूलुहान हो चुका है। सरकार केवल बड़े-बड़े दावे कर रही है। हकीकत में सरकार के लोग ही अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं।"
-अभय चौटाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनेलो
"भूपेंद्र उर्फ बीनू दहिया की हत्या अत्यंत दुखद है। वारदात दिल्ली के नरेला इलाके में हुई है, इसलिए मृतक के स्वजनों की शिकायत के आधार पर वहीं एफआइआर दर्ज की गई है। इस मामले में सोनीपत पुलिस नरेला थाना पुलिस का हर संभव सहयोग करेगी।"
-रविंद्र कुमार, प्रवक्ता, सोनीपत पुलिस
"मामले की जांच के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया है। पूरे मामले में कई पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी तक हत्यारोपितों का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस इस मामले में लिप्त लोगों को शीघ्र जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगी।"
-हरेश्वर स्वामी़, डीसीपी, उत्तरी-बाहरी जिला, दिल्ली
