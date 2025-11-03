Sonipat Crime: घरेलू कलह से तंग आकर पत्नी बनी हैवान, ईंट मार-मारकर पति को उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, गोहाना। शहर से सटे गांव गढ़ी सराय नामदार खां में हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई। एक महिला ने घरेलू कलह से परेशान होकर आपा खो दिया और पति को ईंट से मार-मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के समय घर पर दोनों ही थे। पड़ोसी शोर सुनकर मौके पर पहुंचे तो महिला वारदात को अंजाम दे चुकी थी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार सुबह गांव गढ़ी उजाले खां में पूनम और उसका पति सुरेश घर पर थे। उनमें अकसर घरेलू बातों को लेकर कलह होती थी। सोमवार सुबह भी उनमें बहस हुई। इसके बाद पूनम ने ईंट उठाकर सुरेश पर कई बार वार किए। उसके सिर व अन्य हिस्सों पर वार किए गए।