Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sonipat Crime: घरेलू कलह से तंग आकर पत्नी बनी हैवान, ईंट मार-मारकर पति को उतारा मौत के घाट

    By Nand Kishor Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:38 AM (IST)

    सोनीपत में घरेलू कलह के चलते एक महिला ने अपने पति की ईंट मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था, जिससे तंग आकर महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गोहाना। शहर से सटे गांव गढ़ी सराय नामदार खां में हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई। एक महिला ने घरेलू कलह से परेशान होकर आपा खो दिया और पति को ईंट से मार-मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के समय घर पर दोनों ही थे। पड़ोसी शोर सुनकर मौके पर पहुंचे तो महिला वारदात को अंजाम दे चुकी थी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार सुबह गांव गढ़ी उजाले खां में पूनम और उसका पति सुरेश घर पर थे। उनमें अकसर घरेलू बातों को लेकर कलह होती थी। सोमवार सुबह भी उनमें बहस हुई। इसके बाद पूनम ने ईंट उठाकर सुरेश पर कई बार वार किए। उसके सिर व अन्य हिस्सों पर वार किए गए।

    सुरेश लहूलुहान होकर गिर पड़ा और कुछ ही देर बाद दम तोड़ दिया। पड़ोसी झगड़े का शोर सुनकर मौके पर पहुंचे तो सुरेश दम तोड़ चुका था। शहर थाना से पुलिस और एसीपी भी मौके पर जांच के लिए पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण करके शव को अस्पताल भिजवाया गया।

    यह भी पढ़ें- ग्राइंडर से खुद की गर्दन काटकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में सामने आई चौंकाने वाली वजह

    यह भी पढ़ें- सोनीपत: रात में खेत में हुई पार्टी में रची हत्या की साजिश! शराब की बोतल और चार गिलास के बीच पड़ी मिली लाश