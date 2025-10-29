Language
    ग्राइंडर से गर्दन काटकर की आत्महत्या: मानसिक बीमारी से जूझ रहे युवक ने उठाया खौफनाक कदम, पत्र में बताई चौंकाने वाली वजह

    By Jagran News Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:38 PM (IST)

    सोनीपत में एक मानसिक रूप से बीमार युवक ने ग्राइंडर से अपनी गर्दन काटकर आत्महत्या कर ली। युवक ने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उसने अपनी मानसिक स्थिति और निराशा का उल्लेख किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवक के परिवार को सूचित कर दिया गया है।

    मृतक सुशील कुमार। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, जागरण (गन्नौर)। बुूधवार देर शाम गुमड रोड स्थित श्री गणपति इंटरप्राइजेज नामक वेल्डिंग की दुकान में एक व्यक्ति ने लोहा को काटने वाली ग्राइंडर मशीन से खुद की गर्दन काट ली। इस हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

    मृतक को पहचान खिजरपुर अहीरमाजरा निवासी 35 वर्षीय सुशील कुमार के रूप में हुई। सूचना मिलते ही गन्नौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भेज दिया।

    जानकारी के अनुसार, सुशील बुधवार दोपहर मोटरसाइकिल से शहर आया था और रोहतास पहल की दुकान श्री गणपति इंटरप्राइजेज पर पहुंचा। शाम को उसने बिजली से चलने वाले ग्राइंडर को चालू किया और उसी से अपनी गर्दन काट ली। इससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पिता ने बताया कि सुशील पिछले दो वर्षों से मानसिक रूप से बीमार था, हालांकि इलाज के बाद वह ठीक हो गया था।

    लेकिन अचानक उसकी मानसिक स्थिति फिर बिगड़ गई, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। मृतक के पिता सुखबीर ने बताया कि सुशील विवाहित था। उसकी पत्नी नेहा, पांच वर्षीय बेटा और 28 दिन की बेटी है।

    मृतक के पास मिला संदिग्ध पत्र

    मृतक के भाई सुनील ने बताया कि उसके भाई के पास से एक पत्र मिला है, जिसमें लिखा था कि “मेरे भाई सुनील को सिटावली के पास गोली मार दी गई है और बदमाश 300 करोड़ रुपये लेकर दिल्ली एयरपोर्ट की ओर भाग गए हैं।” सुनील ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और वह पूरी तरह सुरक्षित है।

    थाना प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि पुलिस ने पिता सुखबीर के बयान दर्ज कर लिए हैं और सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है।