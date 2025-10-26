Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सोनीपत: रात में खेत में हुई पार्टी में रची हत्या की साजिश! शराब की बोतल और चार गिलास के बीच पड़ी मिली लाश

    By Neeraj Tiwari Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:52 PM (IST)

    सोनीपत के मुरथल में 65 वर्षीय जयफल की हत्या कर दी गई। उनका शव एक खेत में मिला, हाथ-पैर बंधे हुए थे। पुलिस को मौके से शराब की बोतलें मिली हैं। जयफल विधुर थे और उनकी एक बेटी है। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। मुरथल थाना क्षेत्र के गांव मलिकपुर में 65 वर्षीय जयफल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रविवार सुबह उनका शव गांव के एक खेत में ट्यूबवैल के पास हाथ-पैर बंधी हालत में पड़ा मिला। मृतक के माथे और ठोड़ी पर चोट के निशान पाए गए। मौके से शराब की बोतल और तीन-चार गिलास भी बरामद हुए। पुलिस और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जयफल विधुर थे और उनकी एक बेटी है, जिसकी शादी हो चुकी है। दीवाली के मौके पर उन्होंने गन्नौर में साझेदारी में मिठाई की दुकान लगाई थी। पुलिस हत्या के कारणों और संदिग्धों की तलाश में जुटी है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। इलाके में इस घटना से सनसनी फैल गई है।

     

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें