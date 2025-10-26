सोनीपत: रात में खेत में हुई पार्टी में रची हत्या की साजिश! शराब की बोतल और चार गिलास के बीच पड़ी मिली लाश

जागरण संवाददाता, सोनीपत। मुरथल थाना क्षेत्र के गांव मलिकपुर में 65 वर्षीय जयफल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रविवार सुबह उनका शव गांव के एक खेत में ट्यूबवैल के पास हाथ-पैर बंधी हालत में पड़ा मिला। मृतक के माथे और ठोड़ी पर चोट के निशान पाए गए। मौके से शराब की बोतल और तीन-चार गिलास भी बरामद हुए। पुलिस और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जयफल विधुर थे और उनकी एक बेटी है, जिसकी शादी हो चुकी है। दीवाली के मौके पर उन्होंने गन्नौर में साझेदारी में मिठाई की दुकान लगाई थी। पुलिस हत्या के कारणों और संदिग्धों की तलाश में जुटी है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। इलाके में इस घटना से सनसनी फैल गई है।