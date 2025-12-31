हरियाणा में नए साल से पहले मौसम का यू-टर्न! पश्चिमी विक्षोभ लाएगा बारिश, फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड

जागरण संवाददाता, सोनीपत। एनसीआर में करीब दो महीने से शुष्क बना मौसम अब करवट बदलने जा रहा है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में सक्रिय मध्यम श्रेणी के पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दक्षिणी पंजाब और उत्तरी राजस्थान के ऊपर चक्रवातीय सर्कुलेशन विकसित हो रहा है। इसके चलते नमी एनसीआर सहित जिले तक पहुंचने लगी है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बुधवार से शुक्रवार तक आसमान में बादल छाए रहने और इस दौरान हल्की से मध्यम श्रेणी की वर्षा होने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक 2 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रहेगा, जिससे रुक-रुक कर वर्षा हो सकती है। हालांकि इसके बाद जैसे ही सिस्टम कमजोर पड़ेगा, उत्तरी बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों की ओर बढ़ेंगी। इसका सीधा असर तापमान पर पड़ेगा और नए साल की शुरुआत से तापमान छह डिग्री से भी नीचे जाने के आसार हैं, इससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा।

कोहरे और नमी ने बढ़ाई परेशानी मंगलवार को वातावरण में नमी अधिक रहने के कारण घना कोहरा छाया रहा। कोहरा बूंदों की तरह बरसता नजर आया, जिससे पेड़-पौधे, सड़कें और आसपास का वातावरण भीगा रहा। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही और दृश्यता पांच मीटर के दायरे में सिमटी रही।

10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के कारण कोहरा देर से छंटा और दोपहर करीब दो बजे जाकर धूप निकली। इससे पहले वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई स्थानों पर दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली।