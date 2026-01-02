सोनीपत में सीएनजी संकट गहराया, कम प्रेशर और तकनीकी खामी से नहीं भर पा रही पूरी टंकी; ग्राहकों में आक्रोश

जागरण संवाददाता, सोनीपत। जिले में सीएनजी की किल्लत और तकनीकी अव्यवस्था ने वाहन चालकों की परेशानी को एक बार फिर बढ़ा दिया है। जिले के अधिकांश सीएनजी पंपों पर कई दिनों से हालात सामान्य नहीं हैं। वाहनों में पूरी मात्रा में सीएनजी न भर पाने के कारण जहां चालक परेशान हैं, वहीं पंप संचालकों को भी रोजाना ग्राहकों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है।

हालात यह हैं कि कई पंपों पर ग्राहकों और संचालकों के बीच कहासुनी और विवाद की स्थिति बन रही है। जिले में करीब 24 हजार सीएनजी वाहन चालक हैं। जुलाई में वर्षा के दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत से सोनीपत आने वाली सीएनजी गैस की मुख्य पाइपलाइन यमुना नदी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हो गई थी। पाइपलाइन में टूट-फूट अथवा लीकेज के कारण गैस आपूर्ति प्रभावित हुई।

कंपनी फिटिड सीएनजी किट वालों को कर देते हैं मना सीएनजी पंपों पर कर्मचारी कंपनी फिटिड किट वाले वाहनों में सीएनजी भरने से मना कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इन वाहनों सीएनजी भरने के दौरान बीच में ही कट हो जाता है, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। जबकि बाहर से लगवाई गई किट में यह समस्या नहीं आ रही। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी फिटिड किट में फिल्टर होता है, जिस कारण सीएनजी भरते समय जल्दी कट लग जाता है। सीएनजी पंपों पर गहराई समस्या के कारण वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।