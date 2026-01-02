सोनीपत में सीएनजी संकट गहराया, कम प्रेशर और तकनीकी खामी से नहीं भर पा रही पूरी टंकी; ग्राहकों में आक्रोश
सोनीपत में सीएनजी की किल्लत और तकनीकी खराबी से वाहन चालक परेशान हैं। यमुना नदी में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद मरम्मत हुई, लेकिन अब कम दबाव के का ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
जागरण संवाददाता, सोनीपत। जिले में सीएनजी की किल्लत और तकनीकी अव्यवस्था ने वाहन चालकों की परेशानी को एक बार फिर बढ़ा दिया है। जिले के अधिकांश सीएनजी पंपों पर कई दिनों से हालात सामान्य नहीं हैं। वाहनों में पूरी मात्रा में सीएनजी न भर पाने के कारण जहां चालक परेशान हैं, वहीं पंप संचालकों को भी रोजाना ग्राहकों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है।
हालात यह हैं कि कई पंपों पर ग्राहकों और संचालकों के बीच कहासुनी और विवाद की स्थिति बन रही है।
जिले में करीब 24 हजार सीएनजी वाहन चालक हैं। जुलाई में वर्षा के दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत से सोनीपत आने वाली सीएनजी गैस की मुख्य पाइपलाइन यमुना नदी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हो गई थी। पाइपलाइन में टूट-फूट अथवा लीकेज के कारण गैस आपूर्ति प्रभावित हुई।
यह भी पढ़ें- सोनीपत में पुलिस मुठभेड़: बहालगढ़ हत्याकांड का आरोपी समीर मलिक घायल, भाई साजिद भी गिरफ्तार
हालांकि करीब चार दिन पहले पाइपलाइन की मरम्मत कर दी गई, इसके बाद तकनीकी कारणों से ‘फ्रोजन’ की समस्या उत्पन्न हो गई है। कुछ दिन पहले ही सीएनजी आपूर्ति बहाल हुई है, लेकिन अब गैस का प्रेशर सही नहीं बन पा रहा है, जिससे किसी भी वाहन में पूरी मात्रा में सीएनजी भरना संभव नहीं हो पा रहा।
कंपनी फिटिड सीएनजी किट वालों को कर देते हैं मना
सीएनजी पंपों पर कर्मचारी कंपनी फिटिड किट वाले वाहनों में सीएनजी भरने से मना कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इन वाहनों सीएनजी भरने के दौरान बीच में ही कट हो जाता है, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। जबकि बाहर से लगवाई गई किट में यह समस्या नहीं आ रही। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी फिटिड किट में फिल्टर होता है, जिस कारण सीएनजी भरते समय जल्दी कट लग जाता है। सीएनजी पंपों पर गहराई समस्या के कारण वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
सरकार व गैस कंपनी से हस्तक्षेप की मांग
जिला व्यापार मंडल के प्रधान एवं सोनीपत नगर सुधार मंच के चेयरमैन संजय सिंगला ने सरकार और संबंधित गैस कंपनी से जल्द हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। इससे सामाजिक तनाव बढ़ने के साथ आमजन का भरोसा भी प्रभावित होगा।
यह भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर की पीट-पीटकर निर्मम हत्या, ऐसी हालत में मिला शव; सन्न रह गए अफसर
संजय सिंगला ने कहा कि सरकार को तुरंत तकनीकी खामियों को दूर करवाकर सीएनजी आपूर्ति को सामान्य करना चाहिए, ताकि वाहन चालकों को पूरी मात्रा में सीएनजी मिल सके, पंप संचालकों को विवादों से राहत मिले और शहर में शांति एवं व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन इस गंभीर समस्या को प्राथमिकता के आधार पर जल्द हल करेगा।
वाहन चालक यह समझने को तैयार नहीं हैं कि समस्या तकनीकी है और पंप संचालकों के नियंत्रण से बाहर है। नतीजतन पंप कर्मचारियों और संचालकों को अनावश्यक विवादों का सामना करना पड़ रहा है। इससे न केवल कामकाज प्रभावित हो रहा है, बल्कि कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं।
परविंदर खत्री, प्रधान, पेट्रोल पंप एसोसिएशन, सोनीपत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।