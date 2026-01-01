दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर की पीट-पीटकर निर्मम हत्या, ऐसी हालत में मिला शव; सन्न रह गए अफसर

संवाद सहयोगी, गन्नौर (सोनीपत)। सोनीपत के राजपुर गांव में दिल्ली पुलिस से एसआई पद से सेवानिवृत्त 60 वर्षीय दिव्यांग की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। मृतक दलबीर राजपुर गांव के ही रहने वाले थे। उनका शव उनके घर के पास प्लाट में स्थित मिठाई के डिब्बे बनाने वाली फैक्ट्री के एक कमरे में मिला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही डीसीपी प्रबीना पी, एसीपी ऋषिकांत और थाना बड़ी प्रभारी एसीपी गीता फोगाट मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर एफएसएल टीम को बुलाया, जिसने मौके से जरूरी नमूने एकत्र किए।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक दलबीर के शव के पास उसकी टूटी हुई बैसाखी पड़ी मिली। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि हत्या उसी बैसाखी से की गई है। सिर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं और अधिक खून बहने के कारण दलबीर की मौके पर ही मौत हो गई।

दलबीर की हत्या से परिवार में मचा कोहराम। जागरण थाना बड़ी पुलिस ने मृतक के बेटे संदीप राठी की शिकायत पर अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपितों की पहचान की जा सके।

रात को बड़े भाई मिलकर गए थे बेटे संदीप राठी ने बताया कि उनके ताऊ राममेहर उसके पिता दलबीर से बुधवार की रात 11 बजे मिल कर गए थे। इसके बाद ताऊ राममेहर ने उनके गांव के ही सुरेंद्र को उसके पिता से मिलते हुए देखा था।

दलबीर अगस्त, 2025 में दिल्ली पुलिस से एसआई पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृति के बाद दलबीर ने अपने मकान के साथ प्लाट में मिठाई के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री खोली थी, जबकि उनके बेटे संदीप राठी ने सोनीपत में डिस्पोजल गिलास व कप की दुकान कर रखी है। दलबीर रात के समय फैक्ट्री में ही सोते थे। उनका शव फैक्ट्री के कमरे में ही मिला।

20 वर्ष पहले ट्रेन से उतरते समय कट गया था बांया पैर करीब 20 वर्ष पहले एक हादसे में दलबीर का बांया पैर आधा कट गया था। यह हादसा उस समय हुआ था, जब वे ड्यूटी से लौटते हुए सांदल कलां रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतर रहे थे। फिसलने के कारण वे ट्रेन की चपेट में आ गए थे। पैर कटने के कारण वह दिव्यांग थे और चलने-फिरने के लिए बैसाखी का सहारा लेते थे। घटनास्थल पर पुलिस ने दलबीर की दोनों बैसाखियां खून से सनी हुई मिली।