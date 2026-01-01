दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर की पीट-पीटकर निर्मम हत्या, ऐसी हालत में मिला शव; सन्न रह गए अफसर
सोनीपत के राजपुर गांव में दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त दिव्यांग एसआई दलबीर की निर्मम हत्या कर दी गई। उनका शव घर के पास मिठाई के डिब्बे बनाने वाली फैक्ट ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गन्नौर (सोनीपत)। सोनीपत के राजपुर गांव में दिल्ली पुलिस से एसआई पद से सेवानिवृत्त 60 वर्षीय दिव्यांग की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। मृतक दलबीर राजपुर गांव के ही रहने वाले थे। उनका शव उनके घर के पास प्लाट में स्थित मिठाई के डिब्बे बनाने वाली फैक्ट्री के एक कमरे में मिला।
परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही डीसीपी प्रबीना पी, एसीपी ऋषिकांत और थाना बड़ी प्रभारी एसीपी गीता फोगाट मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर एफएसएल टीम को बुलाया, जिसने मौके से जरूरी नमूने एकत्र किए।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक दलबीर के शव के पास उसकी टूटी हुई बैसाखी पड़ी मिली। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि हत्या उसी बैसाखी से की गई है। सिर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं और अधिक खून बहने के कारण दलबीर की मौके पर ही मौत हो गई।
थाना बड़ी पुलिस ने मृतक के बेटे संदीप राठी की शिकायत पर अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपितों की पहचान की जा सके।
रात को बड़े भाई मिलकर गए थे
बेटे संदीप राठी ने बताया कि उनके ताऊ राममेहर उसके पिता दलबीर से बुधवार की रात 11 बजे मिल कर गए थे। इसके बाद ताऊ राममेहर ने उनके गांव के ही सुरेंद्र को उसके पिता से मिलते हुए देखा था।
दलबीर अगस्त, 2025 में दिल्ली पुलिस से एसआई पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृति के बाद दलबीर ने अपने मकान के साथ प्लाट में मिठाई के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री खोली थी, जबकि उनके बेटे संदीप राठी ने सोनीपत में डिस्पोजल गिलास व कप की दुकान कर रखी है। दलबीर रात के समय फैक्ट्री में ही सोते थे। उनका शव फैक्ट्री के कमरे में ही मिला।
20 वर्ष पहले ट्रेन से उतरते समय कट गया था बांया पैर
करीब 20 वर्ष पहले एक हादसे में दलबीर का बांया पैर आधा कट गया था। यह हादसा उस समय हुआ था, जब वे ड्यूटी से लौटते हुए सांदल कलां रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतर रहे थे। फिसलने के कारण वे ट्रेन की चपेट में आ गए थे। पैर कटने के कारण वह दिव्यांग थे और चलने-फिरने के लिए बैसाखी का सहारा लेते थे। घटनास्थल पर पुलिस ने दलबीर की दोनों बैसाखियां खून से सनी हुई मिली।
पुलिस के अनुसार, एक बैसाखी हत्थे के पास से टूटी हुई मिली, जिससे पुलिस को आशंका है कि हत्या बैसाखी से पीटकर की गई है। एसीपी ऋषिकांत ने बताया कि दलबीर का शव फैक्ट्री के अंदर मिला है। शव के पास टूटी बैसाखी मिलने से आशंका है कि उसी से हत्या की गई है। हालांकि, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का सही पता लग पाएगा।
पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की अलग-अलग टीमें हत्यारोपित की पहचान करने में जुटी हैं। जल्द ही आरोपी का पता लगा कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
