    सोनीपत में आंगनवाड़ी वर्कर की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, पुलिस जांच में सामने आई ये अहम बात

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:40 PM (IST)

    सोनीपत के सलीमसर गांव में एक आंगनवाड़ी वर्कर, ऊषा, की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। लूटपाट के इरादे से महिला पर हमला किया गया था। घटना के समय ऊषा घ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में गांव सलीमसर में आंगनबाड़ी वर्कर की हत्या कर दी गई। महिला पर धारदार हथियार से वार किए गए। वारदात लूट के लिए की गई है। महिला के कान से बाली खींचने की वजह से कान भी फट गया।

    मृतका की पहचान ऊषा के रूप में हुई है। घटना के वक्त महिला पुराने घर में चक्की पर गेहूं की पिसाई कर रही थी, जबकि पति गांव में चौपाल पर गए थे।

    यह भी पढ़ें- तूड़ा व्यापारी अपहरण में नया मोड़: अशोक सुरक्षित, अब उस पर दूसरे व्यापारी की ट्राली में आग लगाने का केस दर्ज

    सूचना के बाद मोहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाकर जांच की। ऊषा के सिर, मुंह और हाथों पर धारदार व किसी भारी हथियार से वार किए गए थे। दोनों हाथों पर गहरे कट के निशान थे और शरीर पर कई गंभीर चोटें थीं। फिलहाल पति निवास के बयान पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कारवाई शुरू कर दी है।

     