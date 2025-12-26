सोनीपत में आंगनवाड़ी वर्कर की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, पुलिस जांच में सामने आई ये अहम बात

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में गांव सलीमसर में आंगनबाड़ी वर्कर की हत्या कर दी गई। महिला पर धारदार हथियार से वार किए गए। वारदात लूट के लिए की गई है। महिला के कान से बाली खींचने की वजह से कान भी फट गया।

मृतका की पहचान ऊषा के रूप में हुई है। घटना के वक्त महिला पुराने घर में चक्की पर गेहूं की पिसाई कर रही थी, जबकि पति गांव में चौपाल पर गए थे।

सूचना के बाद मोहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाकर जांच की। ऊषा के सिर, मुंह और हाथों पर धारदार व किसी भारी हथियार से वार किए गए थे। दोनों हाथों पर गहरे कट के निशान थे और शरीर पर कई गंभीर चोटें थीं। फिलहाल पति निवास के बयान पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कारवाई शुरू कर दी है।