    तूड़ा व्यापारी अपहरण में नया मोड़: अशोक सुरक्षित, अब उस पर दूसरे व्यापारी की ट्राली में आग लगाने का केस दर्ज

    By Nand Kishor BharadwajEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 10:26 AM (IST)

    सोनीपत में तूड़ा व्यापारी अशोक के अपहरण मामले में नया मोड़ आया है। अशोक सुरक्षित रूप से वापस आ गया है, लेकिन अब उस पर दूसरे व्यापारी की ट्राली में आग ...और पढ़ें

    तूड़ा व्यापारी के अपहरण में आया नया मोड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोहाना। दो दिन पहले गांव खंदराई के तूड़ा व्यापारी अशोक के अपहरण के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। वह पानीपत में सुरक्षित मिला। अब अशोक पर उसके गांव के ही दूसरे तूड़ा व्यापारी ने उसकी तूड़े से भरी ट्राली में आग लगाने का आरोप लगाया है।

    सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद पता चला कि अशोक व उसके साथियों ने आग लगाई थी। अब दूसरे व्यापारी ने उस पर केस दर्ज कराया।

    गांव खंदराई के नानक का 35 वर्ष का बेटा अशोक तूड़ा को खरीदकर आगे बेचता है। नानक ने 23 दिसंबर को पुलिस को बताया था कि उसका बेटा सुबह लगभग सात बजे बाइक लेकर जींद के लिए निकला था।

    करीब सवा आठ बजे जब वह जींद रोड पर नूरनखेड़ा गांव के पास नहर के नजदीक पहुंचा, तो उसने अपनी बुआ के लडक़े नवीन को फोन कर बताया कि उसके पीछे चार-पांच युवक लगे हुए हैं और उसके साथ मारपीट भी की है।

    नहर किनारे मिली बाइक 

    अशोक ने यह भी कहा कि वह बाइक मोडक़र नूरनखेड़ा गांव की तरफ वापस आ रहा है। नवीन ने काल करके पुलिस को सूचना दी थी। जब स्वजन नूरनखेड़ा के पास पहुंचे थे तो वहां पर नहर किनारे अशोक की बाइक खड़ी मिली, जबकि दूसरी तरफ उसकी जैकेट पड़ी थी। वहां अशोक नहीं मिला था।

    नानक ने आरोप लगाया कि उसके बेटे का मारपीट कर अपहरण किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। पुलिस जांच में अशोक पानीपत में ठीक-ठाक मिला।

    अब इस मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जबकि गांव खंदराई का तूड़ा व्यापारी वीरेंद्र शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि वह 16 दिसंबर को करनाल के गांव कुंदलान से ट्रैक्टर-ट्राली में तूड़ा भरकर लाया था। उसने ट्राली को उस दिन गांव बड़ौता में पेट्रोल पंप के निकट सर्विस लाइन में खड़ा किया था।

    अगले दिन उसे पता चला कि तूड़े से भरी ट्राली में आग लग गई। उसे शक था कि किसी ने आग लगाई है। वह अपने स्तर पर आग लगाने वाले व्यक्ति की तलाश कर रहा था। वीरेंद्र ने पुलिस को बताया कि आसपास में लगे सीसीटीवी की फुटेज देखने पर पता चला कि उसके गांव अशोक व उसके साथियों ने उसके नुकसान पहुंचाने के लिए तूड़े से भरे ट्राले में आग लगाई थी।

    अब वीरेंद्र की शिकायत पर सदर थाना में अशोक व अन्य पर केस दर्ज किया गया।