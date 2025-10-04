Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनीपत में तीन बहनों के इकलौते भाई की चाकू से गोदकर हत्या, वारदात से इलाके में फैली दहशत

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:13 PM (IST)

    सोनीपत में एक कोचिंग सेंटर के छात्र मंदीप की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मंदीप जो रोहतक के रिठाल गांव का रहने वाला था और अपनी बहन के घर रहकर पढ़ाई करता था उसका शव रेलवे स्टेशन के पास मिला। मंदीप तीन बहनों का इकलौता भाई था। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सोनीपत में छात्र की चाकू से गोदकर हत्या।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि मृतक मंदीप तीन बहनों का इकलौता भाई था। 

    पुलिस के अनुसार, मृतक रोहतक के गांव रिठाल का रहने वाला था। सोनीपत के शहजादपुर गांव में बहन के घर रहता था। वह सुभाष चौक स्थित कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करता था। 

    यह भी पढ़ें- सोनीपत में सामने आया मानवता को शर्मसार करने वाला मामला, झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची

    बताया गया कि शनिवार दोपहर के बाद रेलवे स्टेशन के पास मंदीप का शव पड़ा मिला। छात्र की हत्या से इलाके में दहशत फैल गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें