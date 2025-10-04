सोनीपत में तीन बहनों के इकलौते भाई की चाकू से गोदकर हत्या, वारदात से इलाके में फैली दहशत
सोनीपत में एक कोचिंग सेंटर के छात्र मंदीप की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मंदीप जो रोहतक के रिठाल गांव का रहने वाला था और अपनी बहन के घर रहकर पढ़ाई करता था उसका शव रेलवे स्टेशन के पास मिला। मंदीप तीन बहनों का इकलौता भाई था। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि मृतक मंदीप तीन बहनों का इकलौता भाई था।
पुलिस के अनुसार, मृतक रोहतक के गांव रिठाल का रहने वाला था। सोनीपत के शहजादपुर गांव में बहन के घर रहता था। वह सुभाष चौक स्थित कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करता था।
बताया गया कि शनिवार दोपहर के बाद रेलवे स्टेशन के पास मंदीप का शव पड़ा मिला। छात्र की हत्या से इलाके में दहशत फैल गई है।
