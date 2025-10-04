सोनीपत में तीन बहनों के इकलौते भाई की चाकू से गोदकर हत्या, वारदात से इलाके में फैली दहशत

जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि मृतक मंदीप तीन बहनों का इकलौता भाई था।

पुलिस के अनुसार, मृतक रोहतक के गांव रिठाल का रहने वाला था। सोनीपत के शहजादपुर गांव में बहन के घर रहता था। वह सुभाष चौक स्थित कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करता था।

यह भी पढ़ें- सोनीपत में सामने आया मानवता को शर्मसार करने वाला मामला, झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची

बताया गया कि शनिवार दोपहर के बाद रेलवे स्टेशन के पास मंदीप का शव पड़ा मिला। छात्र की हत्या से इलाके में दहशत फैल गई है।