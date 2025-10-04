सोनीपत में सामने आया मानवता को शर्मसार करने वाला मामला, झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची

जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत जिले में ममता को शर्मशार कर देने वाला मामला सामने आया है। राई इंडस्ट्रियल एरिया की झाड़ियों में नवजात बच्ची मिलने से हड़कंप मच गया।

वहीं, नवजात बच्ची की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बच्ची को सिविल अस्पताल में भिजवाया है। सोनीपत के सिविल अस्पताल में बच्ची के स्वास्थ्य की जांच चल रही है।

उधर, सोनीपत राई थाना पुलिस आसपास के क्षेत्र में नवजात बच्ची के मां-बाप की तलाश में जुटी है।