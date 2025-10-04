सोनीपत में सामने आया मानवता को शर्मसार करने वाला मामला, झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची
सोनीपत के राई इंडस्ट्रियल एरिया में झाड़ियों में एक नवजात बच्ची मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी जांच चल रही है। राई थाना पुलिस आसपास के इलाके में बच्ची के माता-पिता की तलाश कर रही है। इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है।
वहीं, नवजात बच्ची की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बच्ची को सिविल अस्पताल में भिजवाया है। सोनीपत के सिविल अस्पताल में बच्ची के स्वास्थ्य की जांच चल रही है।
उधर, सोनीपत राई थाना पुलिस आसपास के क्षेत्र में नवजात बच्ची के मां-बाप की तलाश में जुटी है।
