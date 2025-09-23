धान की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू, पर किसानों को पहले ही दिन झेलनी पड़ी परेशानी

सोनीपत मंडी में पीआर धान की खरीद शुरू होने पर किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नमी की मात्रा अधिक होने के कारण धान की खरीद में परेशानी हुई साथ ही गेट पास बनवाने के लिए मोबाइल एप का उपयोग करने में भी दिक्कतें आईं। गोहाना मंडी में पीआर धान की आवक नहीं होने से खरीद शुरू नहीं हो सकी।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में रोहतक रोड स्थित नई अनाज मंडी में सोमवार से पीआर धान की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन पहले ही दिन किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ककरोई गांव का एक किसान करीब पांच एकड़ की पीआर धान लेकर मंडी पहुंचा, 20 प्रतिशत नमी होने की वजह से उसका धान नहीं खरीदा गया। खरीद प्रक्रिया में केवल 14 प्रतिशत नमी तक की ही अनुमति है। किसान ने धान को मंडी के तल पर सुखाने के लिए फैला दिया।

सोनीपत अनाज मंडी में पीआर धान के लिए गेट पास बनवाने में भी किसानों को मुश्किलें आईं हैं। किसानों से एक मोबाइल एप डाउनलोड करने के लिए कहा गया और उसी एप से गेट पास बनाने की प्रक्रिया तय की गई, लेकिन एप की धीमी प्रक्रिया ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी।

किसान बिजेंद्र ने बताया कि सरकार को जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बता दें कि पीआर धान की खरीद एक अक्टूबर से शुरू होती है, लेकिन इस बार इसे 22 सितंबर से ही शुरू किया गया है।

खरखौदा अनाज मंडी का विधायक ने किया दौरा अनाज मंडी में पिछले साल 63 क्विंटल धान ही पहुंचा था, सोमवार को पीआर धान लेकर कोई किसान नहीं पहुंचा है। पिछले साल 18494 क्विंटल बाजरा आया था। सचिव ने मंडी में सफाई कराने के साथ ही बिजली-पानी की व्यवस्था करा दी गई है, वहीं आढ़तियों की मांग पर दुकानों के पीछे दवा का छिड़काव भी करवाया जा रहा है।

वहीं, दूसरी तरफ सोमवार को विधायक पवन खरखौदा ने भी अनाज मंडी का दौरा कर अधिकारियों को किसान व मजदूरों के साथ ही आढ़तियों को भी पूरी सुविधाएं देने का काम सुनिश्चित करने के आदेश दिए। न पीआर धान आया और न ही एजेंसी को मिल अलॉट हुआ गोहाना में जींद रोड स्थित नई अनाज मंडी में पीआर धान की आवक नहीं हुई, जिसके चलते सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई। पीआर धान को हैफेड द्वारा खरीदा जाना है, लेकिन अभी तक एजेंसी को चावल मिल अलाट नहीं हुआ है। धान की आवक शुरू होने और एजेंसी को समय पर चावल मिल अलाट न होने पर किसानों की परेशानी बढ़ सकती है।