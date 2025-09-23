Rewari City Bus Service: अच्छी कमाई के बावजूद 10 साल से बंद है शहर की सेवा, शुरू होने का इंतजार

रेवाड़ी में पिछले दस साल से सिटी बस सेवा बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है। ऑटो चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। अच्छी कमाई के बावजूद रोडवेज प्रबंधन ने बस सेवा बंद कर दी थी। अब दैनिक जागरण इस मुद्दे को लेकर तीन दिवसीय अभियान शुरू कर रहा है ताकि अधिकारियों का ध्यान इस ओर जाए और लोगों को राहत मिले।

गोबिंद सिंह, रेवाड़ी। पिछले दस साल से बंद पड़ी सिटी बस सेवा के फिर से शुरू होने का इंतजार लंबा होता जा रहा है। सिटी बस सेवा न होने से ऑटो चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने से लोगों को परेशानी हो रही है। छह किलोमीटर लंबे सर्कुलर रोड पर लोगों से 20 रुपये तक किराया वसूला जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रोडवेज प्रबंधन ने अच्छी कमाई के बावजूद सिटी बस सेवा बंद कर दी। रोडवेज प्रबंधन ने शहर में खराब सड़कों और जाम की समस्या को बंद करने का कारण बताया। हालांकि, सड़कों की हालत में सुधार हुआ है और आउटर बाईपास बनने से जाम की समस्या काफी कम हो गई है।

इसके बावजूद रोडवेज प्रबंधन सिटी बस सेवा को फिर से शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। शहर में बंद पड़ी सिटी बस सेवा को फिर से शुरू करने के मुद्दे को लेकर दैनिक जागरण मंगलवार से तीन दिवसीय अभियान शुरू कर रहा है, ताकि सिटी बस सेवा को फिर से शुरू करने का मुद्दा अधिकारियों तक पहुंचे और लोगों को राहत मिल सके।

प्रत्येक बस पर दो कंडक्टर तैनात करने पड़े रोडवेज़ प्रबंधन द्वारा 2015 में सिटी बस सेवा शुरू की गई थी। यात्री कम किराए को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। इन बसों में भीड़भाड़ के कारण, प्रत्येक बस पर दो कंडक्टर तैनात करने पड़े। रोडवेज़ प्रबंधन को सिटी बस सेवा से अच्छी कमाई हो रही थी, लेकिन कुछ ही महीनों के संचालन के बाद, सिटी बस सेवा बंद कर दी गई। इससे ऑटो चालकों की मनमानी बढ़ गई, जो आज भी जारी है।

इलेक्ट्रिक बसों ने भी सिटी बस सेवा फिर से शुरू होने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रेवाड़ी डिपो पर पाँच इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इलेक्ट्रिक बसों के आने से सिटी बस सेवा के संचालन की उम्मीदें थीं, लेकिन शहर में कुछ दिन चलने के बाद, इन्हें बावल और धारूहेड़ा रूट तक सीमित कर दिया गया। अब, धारूहेड़ा रूट पर भी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन बंद कर दिया गया है।