Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोहाना में एक माह में 4,310 परिवार बीपीएल सूची से बाहर, कार्डधारकों की संख्या घटाई गई

    By Paramjeet Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:32 AM (IST)

    गोहाना में एक महीने में 4310 बीपीएल परिवार सूची से बाहर हो गए हैं। खाद्य विभाग ने राशन वितरण के लिए नई सूची जारी की है। सितंबर में 62663 बीपीएल कार्ड धारक थे जबकि अक्टूबर में 58353 रह गए। सरकार ने पीपीपी से डेटा लिंक किया ई-केवाईसी अनिवार्य की जिससे अपात्र लोग बाहर हो गए। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।

    prefferd source google
    Hero Image
    एक माह में गोहाना में 4,310 परिवार बीपीएल सूची से बाहर

    परमजीत सिंह, गोहाना। एक माह में गोहाना में 4,310 परिवार बीपीएल सूची से बाहर हो गए हैं, जबकि जिले में यह आंकड़ा 19 हजार से अधिक है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने बीपीएल कार्ड और एएसवाइ कार्ड धारकों को राशन व सरसों का तेल वितरण करने के लिए नई एलोकेशन जारी कर दी। 2025 में अक्टूबर में गोहाना में 58,353 बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड धारक धारकों को राशन मिलेगा जबकि सितंबर में गोहाना में 62,663 बीपीएल कार्ड धारकों को राशन मिला था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्य सरकार द्वारा चार-पांच वर्ष पहले बीपीएल व एएवाइ कार्ड बनवाने की प्रक्रिया की आसान करने के लिए जरूरी कदम उठाए थे। परिवार पहचान पत्रों (पीपीपी) में परिवार की वार्षिक आय के आधार पर आनलाइन कार्ड बनाए गए। पिछले दो-तीन वर्षों में प्रदेश में बीपीएल और एएवाइ (अंत्योदय अन्य योजना) कार्ड धारकों की संख्या तेजी से बढ़ गई थी।

    इससे सरकार को संदेह हुआ कि काफी लोगों ने पीपीपी में अपनी वास्तविक आर्य दर्ज नहीं कराई और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी भी छुपाई है। इसके बाद सरकार ने वाहन पंजीकरण का डाटा भी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लाभार्थियों के रिकाॅर्ड के साथ लिंक किया।

    इसके बाद पता चला कि काफी बीपीएल कार्ड धारक वाहनों के भी मालिक हैं और उनके कार्ड कट गए। इसके बाद सरकार द्वारा 30 जून तक बीपीएल कार्ड धारकों को ई-केवाइसी करवाने का समय दिया। कार्डधारकों के लिए अपना आधार नंबर और अन्य विवरण विभाग के पास अपडेट कराना अनिवार्य किया गया। जो लोग अपात्र होने के बाद लाभ ले रहे थे वे ई-केवाइसी कराने से पीछे हट गए। सरकार के पास वास्तविक डाटा आना शुरू हो गया। अब अपात्र सूची से बाहर होते जा रहे हैं और बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या कम होती जा रही है।

    सितंबर 2025 में स्थिति

    खंड -- -बीपीएल-एएवाइ कार्ड -- -यूनिट

    गोहाना -- -30,955 -- -1,15,409

    कथूरा -- -12,014 -- -44,521

    मुंडलाना -- -19,694 -- -72,013

    कुल -- -62,663 -- -2,31,943

    -- --

    अक्टूबर 2025 में स्थिति

    गोहाना -- -28,573 -- -1,10,065

    कथूरा -- -11,259 -- -42,867

    मुंडलाना -- -18,521 -- -69,221

    कुल -- -58,353 -- -2,22,152

    -- -

    बीपीएल व एएवाइ कार्ड बनाने या काटने की पूरी प्रक्रिया मुख्यालय स्तर पर होती है। मुख्यालय द्वारा प्रत्येक माह राशन व तेल वितरण को लेकर एलोकेशन जारी की जाती है। उसी आधार पर ही राशन डिपो पर राशन व तेल भेजा जाता है। पूरी प्रक्रिया आनलाइन है।

    -राजेश नसिर, सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी, गोहाना

    यह भी पढ़ें- सोनीपत में ट्रक ड्राइवर की निर्मम हत्या, खौफनाक वारदात से पूरे इलाके में फैली सनसनी