गोहाना में एक माह में 4,310 परिवार बीपीएल सूची से बाहर, कार्डधारकों की संख्या घटाई गई

गोहाना में एक महीने में 4310 बीपीएल परिवार सूची से बाहर हो गए हैं। खाद्य विभाग ने राशन वितरण के लिए नई सूची जारी की है। सितंबर में 62663 बीपीएल कार्ड धारक थे जबकि अक्टूबर में 58353 रह गए। सरकार ने पीपीपी से डेटा लिंक किया ई-केवाईसी अनिवार्य की जिससे अपात्र लोग बाहर हो गए। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।
परमजीत सिंह, गोहाना। एक माह में गोहाना में 4,310 परिवार बीपीएल सूची से बाहर हो गए हैं, जबकि जिले में यह आंकड़ा 19 हजार से अधिक है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने बीपीएल कार्ड और एएसवाइ कार्ड धारकों को राशन व सरसों का तेल वितरण करने के लिए नई एलोकेशन जारी कर दी। 2025 में अक्टूबर में गोहाना में 58,353 बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड धारक धारकों को राशन मिलेगा जबकि सितंबर में गोहाना में 62,663 बीपीएल कार्ड धारकों को राशन मिला था।
राज्य सरकार द्वारा चार-पांच वर्ष पहले बीपीएल व एएवाइ कार्ड बनवाने की प्रक्रिया की आसान करने के लिए जरूरी कदम उठाए थे। परिवार पहचान पत्रों (पीपीपी) में परिवार की वार्षिक आय के आधार पर आनलाइन कार्ड बनाए गए। पिछले दो-तीन वर्षों में प्रदेश में बीपीएल और एएवाइ (अंत्योदय अन्य योजना) कार्ड धारकों की संख्या तेजी से बढ़ गई थी।
इससे सरकार को संदेह हुआ कि काफी लोगों ने पीपीपी में अपनी वास्तविक आर्य दर्ज नहीं कराई और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी भी छुपाई है। इसके बाद सरकार ने वाहन पंजीकरण का डाटा भी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लाभार्थियों के रिकाॅर्ड के साथ लिंक किया।
इसके बाद पता चला कि काफी बीपीएल कार्ड धारक वाहनों के भी मालिक हैं और उनके कार्ड कट गए। इसके बाद सरकार द्वारा 30 जून तक बीपीएल कार्ड धारकों को ई-केवाइसी करवाने का समय दिया। कार्डधारकों के लिए अपना आधार नंबर और अन्य विवरण विभाग के पास अपडेट कराना अनिवार्य किया गया। जो लोग अपात्र होने के बाद लाभ ले रहे थे वे ई-केवाइसी कराने से पीछे हट गए। सरकार के पास वास्तविक डाटा आना शुरू हो गया। अब अपात्र सूची से बाहर होते जा रहे हैं और बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या कम होती जा रही है।
बीपीएल व एएवाइ कार्ड बनाने या काटने की पूरी प्रक्रिया मुख्यालय स्तर पर होती है। मुख्यालय द्वारा प्रत्येक माह राशन व तेल वितरण को लेकर एलोकेशन जारी की जाती है। उसी आधार पर ही राशन डिपो पर राशन व तेल भेजा जाता है। पूरी प्रक्रिया आनलाइन है।
-राजेश नसिर, सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी, गोहाना
