    सोनीपत में ट्रक ड्राइवर की निर्मम हत्या, खौफनाक वारदात से पूरे इलाके में फैली सनसनी

    By Paramjeet Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:14 PM (IST)

    सोनीपत के गोहाना में बाइक पार्किंग को लेकर हुए विवाद में पड़ोसियों ने एक ट्रक ड्राइवर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक के भाई ने बताया कि गली में बाइक खड़ी करने को लेकर कहासुनी हुई थी जिसके बाद आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    गांव ईशापुर खेड़ी में ट्रक चालक की चाकू से गोदकर हत्या। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत के गोहाना के जींद-गोहाना मार्ग स्थित गांव ईशापुर खेड़ी में रविवार की देर रात ट्रक चालक की पड़ोसियों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दो आरोपितों ने उसे पकड़ लिया और एक ने चाकू से पेट व छाती में वार किए।

    बताया गया कि गली में बाइक खड़ी करने पर विवाद हुआ, जो शुरुआत में निपट गया था। बाद में ट्रक चालक बाइक को घर के अंदर खड़ी करने लगा तो घात लगाकर बैठे पड़ोसियों ने उस पर हमला कर दिया। स्वजन उसे नागरिक अस्पताल लेकर गए, जहां पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। बरोदा थाना में मृतक के भाई की शिकायत पर दो सगे भाइयों और उनके पिता पर केस दर्ज किया गया।

    गांव ईशापुर खेड़ी के पवन ने बताया कि उसका बड़ा भाई पंकज (30) ट्रक चलाता था। दोनों साथ ही रहते थे। रविवार रात लगभग 11 बजे पंकज घर के बाहर गली में बाइक खड़ी करने लगा। उस समय पड़ोस के विकास उर्फ बिट्टू, उसका भाई प्रदीप और उसके पिता राजसिंह के साथ गली में बाइक खड़ी करने को लेकर कहासुनी हो गई।

    दोनों पक्षों में मामला शांत हो गया और सभी अपने-अपने घरों के अंदर चले गए। कुछ देर बाद पंकज गली से बाइक को घर के अंदर खड़ी करने के लिए बाहर निकला। घात लगाकर बैठे प्रदीप व राज सिंह ने उसके भाई को पकड़ लिया और विकास ने उस पर चाकू से पेट व छाती में वार किए। पंकज ने शोर मचाया तो तीनों वहां से भाग गए और वह लहूलुहान हालत में घर के अंदर आया। स्वजन उसे अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया।

    सोमवार को नागरिक अस्पताल से शव को भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कालेज के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने वहां पर पोस्टमार्टम कराया। पंकज के दो बच्चे हैं।

    पंकज ने घर के सामने शराब पीने से मना भी किया

    पवन का कहना है कि उनके घर के सामने विकास शराब पीकर गाली दे रहा था। उसके भाई पंकज ने उसे घर के सामने शराब पीने से भी मना किया। उसके भाई ने कहा कि यहां बच्चे रहते हैं और इस तरह से गाली देना ठीक नहीं है। उसके बाद गली में बाइक खड़ी करने को लेकर कहासुनी हुई।

    मृतक के भाई की शिकायत पर तीन के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। घटना की जांच की जा रही है। जल्द आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। - धर्मबीर, प्रभारी बरोदा थाना