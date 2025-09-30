सोनीपत में तीन युवकों ने ट्रॉला चालक से छीने 10 हजार रुपये, एक आरोपी चढ़ा हत्थे और दो फरार

सोनीपत के गोहाना में प्रमोद नामक एक ट्राला चालक से तीन युवकों ने 10 हजार रुपये लूट लिए। ट्राला खराब होने पर प्रमोद गोहाना में रुका था। उसने पीछा करके एक युवक को पकड़ा जबकि दो भाग गए। पकड़े गए युवक की पहचान महेंद्र के रूप में हुई है जबकि उसके साथियों के नाम प्रवीन और बंटी हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत के रोहतक में गांव नांदल के प्रमोद उर्फ भोलू से गोहाना में तीन युवकों ने लगभग 10 हजार रुपये छीन लिए। वह ट्राला चलाता है और ट्रॉला में तकनीकी कमी आने पर गोहाना में रुका था। उसने पीछा करके एक युवक को पकड़ लिया जबकि दो युवक भाग गए। शहर थाना में केस दर्ज किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रमोद ने पुलिस को बताया कि वह घेवरा दिल्ली से ट्राला में चावल लोड करके पेहवा जा रहा था। रविवार दोपहर करीब दो बजे वह गोहाना पहुंचा तो ट्राला में तकनीकी कमी आ गई। उसने मालिक दीपक व नवीन को सूचना दी जिस पर दोनों गोहाना आए।

मालिक ट्राला को मरम्मत के लिए पानीपत रोड स्थित ट्रक यूनियन के पास खड़ा करवाकर वापस चले गए। रात लगभग 10 बजे शौच करके खेत से सड़क की तरफ आ रहा था। उसी समय गोहाना की तरफ से बाइक पर तीन युवक आए। युवकों ने बाइक रोकी और उसे पकड़ लिया।

युवकों ने उसके पजामे की जेब से जबरन 9-10 हजार रुपये निकाल लिए और दो युवक भागकर बाइक पर बैठकर गोहाना की तरफ चल पड़े। करीब 50 मीटर दूर जाकर बाइक रोकी और तीसरे साथी को बुलाने लगे। उसने शोर मचाते हुए उसका पीछा शुरू कर दिया। थोड़ी दूरी पर उसने एक युवक को पकड़ लिया और वहां दो-तीन अन्य लोग भी पहुंच गए।