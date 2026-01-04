खरखौदा में बस संचालन की रंजिश में संचालक पर जानलेवा हमला, मारपीट कर 15 हजार रुपए भी लूटे

संवाद सहयोगी, खरखौदा (सोनीपत)। क्षेत्र में बस संचालन को लेकर रंजिश के चलते एक बस संचालक पर जानलेवा हमला, मारपीट, लूट और धमकी देने का मामला सामने आया है। सोनीपत के वेस्ट रामनगर के रहने वाले पीड़ित साहिल ने थाना खरखौदा में शिकायत देकर कई नामजद आरोपितों के खिलाफ शिकायत देते हुए केस दर्ज करवाया है।

साहित का कहना है कि उसकी तीन बसें सोनीपत–बहादुरगढ़ रूट पर चलती हैं। इनमें से दो बसें उसने कतलुपुर के महिपाल से खरीदी थीं। बाद में महिपाल के कहने पर तीसरी बस भी करीब 67 लाख रुपये में परमिट सहित खरीद ली। आरोप है कि इसी बस को महिपाल पहले भी चोरी कर ले गया था, जिसको लेकर पहले शिकायत व पंचायत के जरिए समझौता हुआ था। तभी से आरोपित पीड़ित और उसके स्टाफ से रंजिश रखने लगे।

आए दिन बदसलूकी करने का आरोप पीड़ित का आरोप है कि आरोपित आए दिन बसों को जबरन रुकवाकर स्टाफ के साथ बदसलूकी, मारपीट और धमकियां देते थे।आरोप है कि 31 दिसंबर 2025 को उनकी एक बस जैसे ही खरखौदा बस स्टैंड से निकली, आरोपितों ने अपनी गाड़ी आगे लगाकर बस को बरोणा बाइपास पर जबरन रुकवा दिया।

सड़क पर बनी जान की स्थिती हमले के दौरान बस सवारियों में दहशत फैल गई और कुछ देर के लिए सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपित फरार हो चुके थे। घायल साहिल को पहले अस्पताल ले जाया गया, जहां से पीजीआइ, रोहतक रेफर कर दिया गया।