इन महिलाओं को मिलेगा 3 लाख रुपये तक का लोन, ब्याज दर भी बहुत कम; पर ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी

जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विधवाओं को उद्यमिता योजना लागू की है। इस योजना के तहत महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बैंकों के जरिए तीन लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।

उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम और आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी, वही इस स्कीम की पात्र होंगी।