    कोच रामकरण की हत्या के बाद का वीडियो आया सामने, हथियार लेकर भागता दिखा आरोपी

    By Ashish Mudgil Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:57 AM (IST)

    कोच रामकरण की हत्या के बाद एक वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपी हथियार लेकर भागता दिख रहा है। यह वीडियो घटना के तुरंत बाद का है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस इस वीडियो को अहम सबूत मानकर जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी है।

    गोली मारने के बाद सीसीटीवी फुटेज में भागते दिखाई दे रहा आरोपित सुनील लंबू। वीडियो ग्रैब

    संवाद सहयोगी, गन्नौर। शास्त्री नगर में पार्षद सोनिया शर्मा के ससुर और पूर्व क्रिकेट कोच रामकरण शर्मा की गोली मारकर हत्या करने के आरोपित पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष सुनील लंबू की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। फुटेज में सुनील रामकरण पर फायरिंग करने के बाद हाथ में रिवाल्वर लिए गलियों की ओर भागता हुआ दिखाई दे रहा है।

    इसके अलावा एक और फुटेज सामने आई है, जिसमें गोली लगने से घायल हुए रामकरण को लोग अस्पताल ले जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं तीन दिन बीतने के बाद भी सुनील लंबू पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। हालांकि पुलिस ने सुनील लंबू की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। उसके सभी बैंक खाते और पासपोर्ट फ्रीज करवाने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है

    गन्नौर के एसीपी ऋषिकांत ने बताया कि आरोपित की तलाश में तीन विशेष पुलिस टीमें गठित की गई हैं, जो संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है, ताकि वारदात से जुड़े हर पहलू को स्पष्ट किया जा सके। इस मामले में एक कार चालक से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। उसकी कार में ही सुनील लंबू वारदात को अंजाम देने के बाद बहालगढ़ तक गया था।

