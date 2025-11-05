सोनीपत में क्रिकेट कोच की हत्या का आरोपी फरार, चुनावी रंजिश में मारी थी तीन गोलियां 

संवाद सहयोगी, गन्नौर। शास्त्री नगर में सोमवार रात हुई पार्षद सोनिया शर्मा के ससुर रामकरण शर्मा की गोलियां मारकर हत्या के मामले में गन्नौर पुलिस ने मृतक के बेटे अमित की शिकायत पर आरोपित नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील लंबू के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की हैं।

डीसीपी प्रबीना पी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आरोपित की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने आरोपित के बैंक खातों और पासपोर्ट को फ्रीज करवा दिया है, लेकिन आरोपित पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं मंगलवार को पूर्व कोच रामकरण शर्मा के शव को खानपुर कलां स्थित बीपीएस महिला मेडिकल कालेज के अस्पताल में चिकित्सकों के बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया।

शाम को गन्नौर श्मशान स्थल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, मेयर राजीव जैन, आप नेता देवेंद्र गौतम, आजाद नेहरा, राजेश पहलवान पुरखासिया समेत क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधि और खेल जगत से जुड़े लोग मौजूद रहे।

रणजी खिलाड़ी थे रामकरण, क्रिकेट जगत में था नाम कोच रामकरण शर्मा की मौत के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रामकरण शर्मा दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम से निरीक्षक पद से सेवानिवृत्त थे और अपने समय के बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी थे। अपनी तेज गेंदबाजी व ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बल पर रणजी ट्राफी में भी खेल चुके थे।

वह कपिल देव और चेतन शर्मा जैसे खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेल चुके थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में जाने से चूक गए। वह स्पोर्ट्स कोटे से सरकारी सेवा में पहुंचे थे। वह हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष भी रह चुके थे। सेवानिवृत्ति के बाद वह गन्नौर क्षेत्र के युवाओं को क्रिकेट कोचिंग भी देते थे। इस कारण उन्हें रामकरण कोच के नाम से जाना जाने लगा था।

हत्या के पीछे राजनीतिक षडयंत्र, सीबीआई जांच की मांग गन्नौर में क्रिकेट कोच रामकरण शर्मा की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। परिवार का पक्ष जानने के बाद उन्होंने प्रेसवार्ता करते हुए आरोप लगाया कि हत्या के पीछे बड़े राजनीतिक चेहरों का हाथ है और इस साजिश की तैयारी चुनाव के समय से की जा रही थी।

गन्नौर में चुनिंदा सरपंचों को निशाना बना कर दबाव बनाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जा रही है। कुलदीप शर्मा ने कहा कि उन्हें हरियाणा पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है और इस केस की जांच सीबीआइ से कराई जाए, जिसकी निगरानी सोनीपत के सेशन जज करें।

वहीं आम आदमी पार्टी के सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी देवेंद्र गौतम ने भी कहा कि यह कोई सामान्य हत्या नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक हत्या है। गोली चलाने वाला सिर्फ एक मोहरा है, जबकि बंदूक किसी और के कंधे पर रखकर चलाई गई है। दूसरी ओर हरियाणा ब्राह्णण समाज के प्रदेश अध्यक्ष जसविदर कौशिक ने कहा कि यदि जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया गया तो समाज में आक्रोश बढ़ता जाएगा और वे सड़कों पर उतरेंगे।