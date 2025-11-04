Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पति को मारकर भी नहीं भरा मन, लाश के पास बैठकर किया मेकअप और फिर... झकझोर देगी पूरी घटना

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 01:40 PM (IST)

    सोनीपत के गोहाना में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी, क्योंकि वह पैसे नहीं कमा रहा था। पड़ोसियों ने बताया कि महिला पति के साथ अक्सर मारपीट करती थी और उस पर कमाने का दबाव बनाती थी। हत्या के बाद महिला ने लाश के पास बैठकर मेकअप किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर दिया। सोनीपत के गोहाना में एक महिला ने अपने सुहाग को सिर्फ इसलिए उजाड़ दिया, क्योंकि उसका पति पैसे नहीं कमा पा रहा था। पति की सांसें टूटने पर भी उसका दिल नहीं भरा, इसके बाद उसने लाश के पास बैठकर ही मेकअप किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या है पूरी घटना

    गोहाना के गढ़ी सराय नामदार खां गांव में सोमवार सुबह एक बुजुर्ग महिला ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दीं। पूनम नाम की महिला ने अपने पति सुरेश (60 वर्ष) की ईंट और डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इतना ही नहीं घटनास्थल पर जिसने भी वो खौफनाक मंजर देखा उसकी रूह कांप गई।

    WhatsApp Image 2025-11-04 at 13.18.05

    पूनम ने क्यों की वारदात

    इस खौफनाक वारदात के बाद कुछ पड़ोसियों ने बताया कि बुजुर्ग दंपती में अक्सर झगड़ा होता रहता था। बताया कि बुजुर्ग महिला आए दिन अपने बुजुर्ग पति के साथ मारपीट करती थी। उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें महिला अपने पति को लात-घूंसों से पीटती दिखाई दे रही है।

    बताया कि उसका पति सुरेश पहले ऑटो चलाता था, लेकिन बीमार होने की वजह से वह फिलहाल काम नहीं कर रहा था। लेकिन उसकी पत्नी पूनम बार-बार पैसे कमाने का दबाव बनाती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। मूलरूप से महमूदपुर के निवासी सुरेश करीब एक साल से पत्नी पूनम के साथ गढ़ी सराय नामदार खां गांव रह रहे थे।

    WhatsApp Image 2025-11-04 at 13.18.06

    पति की लाश के पास बैठकर किया मेकअप

    हर किसी को झकझोर देने वाली इस घटना के बाद लोगों के मन एक सवाल बार-बार आ रहा है कि आखिर कोई महिला अपने पति की हत्या और फिर उसके बाद ऐसा कैसे कर सकती है। सुरेश का शव घर के आंगन में पड़ा था। आरोपी पत्नी साथ में बिछी चारपाई पर बैठकर अपने बाल संवारने लगी। उसने चारपाई पर बैठे-बैठे कई बार पति के मुंह पर कंघी से मारा। कुछ पल बाद वह चारपाई से उठी और पति के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कमरे में गई। कमरे से बाहर आते ही फिर थप्पड़ मारते हुए सिर पर लात मारी।

    WhatsApp Image 2025-11-04 at 13.20.49

    एसीपी मलकीत सिंह ने बताया कि गांव गढ़ी सराय नामदार खां के सुरेश पहले ऑटो चलाते थे। बीमार होने के चलते ऑटो चलाना बंद कर दिया था। पत्नी पूनम पैसे कमाकर लाने के लिए दबाव बनाती थी।