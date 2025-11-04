पति को मारकर भी नहीं भरा मन, लाश के पास बैठकर किया मेकअप और फिर... झकझोर देगी पूरी घटना

डिजिटल डेस्क, सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर दिया। सोनीपत के गोहाना में एक महिला ने अपने सुहाग को सिर्फ इसलिए उजाड़ दिया, क्योंकि उसका पति पैसे नहीं कमा पा रहा था। पति की सांसें टूटने पर भी उसका दिल नहीं भरा, इसके बाद उसने लाश के पास बैठकर ही मेकअप किया।

क्या है पूरी घटना गोहाना के गढ़ी सराय नामदार खां गांव में सोमवार सुबह एक बुजुर्ग महिला ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दीं। पूनम नाम की महिला ने अपने पति सुरेश (60 वर्ष) की ईंट और डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इतना ही नहीं घटनास्थल पर जिसने भी वो खौफनाक मंजर देखा उसकी रूह कांप गई।

पूनम ने क्यों की वारदात इस खौफनाक वारदात के बाद कुछ पड़ोसियों ने बताया कि बुजुर्ग दंपती में अक्सर झगड़ा होता रहता था। बताया कि बुजुर्ग महिला आए दिन अपने बुजुर्ग पति के साथ मारपीट करती थी। उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें महिला अपने पति को लात-घूंसों से पीटती दिखाई दे रही है।

बताया कि उसका पति सुरेश पहले ऑटो चलाता था, लेकिन बीमार होने की वजह से वह फिलहाल काम नहीं कर रहा था। लेकिन उसकी पत्नी पूनम बार-बार पैसे कमाने का दबाव बनाती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। मूलरूप से महमूदपुर के निवासी सुरेश करीब एक साल से पत्नी पूनम के साथ गढ़ी सराय नामदार खां गांव रह रहे थे।

पति की लाश के पास बैठकर किया मेकअप हर किसी को झकझोर देने वाली इस घटना के बाद लोगों के मन एक सवाल बार-बार आ रहा है कि आखिर कोई महिला अपने पति की हत्या और फिर उसके बाद ऐसा कैसे कर सकती है। सुरेश का शव घर के आंगन में पड़ा था। आरोपी पत्नी साथ में बिछी चारपाई पर बैठकर अपने बाल संवारने लगी। उसने चारपाई पर बैठे-बैठे कई बार पति के मुंह पर कंघी से मारा। कुछ पल बाद वह चारपाई से उठी और पति के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कमरे में गई। कमरे से बाहर आते ही फिर थप्पड़ मारते हुए सिर पर लात मारी।