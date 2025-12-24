Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'अरावली में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित'...केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले-पहाड़ियों को कोई खतरा नहीं

    By NAND KISHOREdited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:29 PM (IST)

    केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अरावली में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है और पहाड़ियों को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल के स्थापन ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, राई (सोनीपत)। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को राई स्थित मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन के मुद्दे पर स्पष्ट बयान देते हुए कहा कि अरावली में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है और पहाड़ियों को कोई खतरा नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मनोहर लाल खट्टर ने कहा, 'सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। नियमों को और सख्त बनाया गया है तथा अवैध खनन को पूरी तरह बंद कर दिया गया है।' उन्होंने जोर देकर कहा कि अरावली की पहाड़ियां सुरक्षित हैं और सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 

    कार्यक्रम में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर बातचीत से भाग रही है। उन्होंने विशेष जांच रिपोर्ट (एसआईआर) के मामले में देश को गुमराह करने और अब अरावली के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मनोहर लाल ने कहा, 'कांग्रेस के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता तो नया विषय उठाती है, लेकिन जब चर्चा की बारी आती है तो भाग जाती है। अब वह ऐसा ही कुछ अरावली के साथ भी कर रही है।' 

    बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार दर्दनाक हैं। ऐसी घटनाएं वहां पाकिस्तान जैसे हालात पैदा कर रही हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान के पदचिन्हों पर नहीं चलना चाहिए और इन घटनाओं पर पश्चाताप करना पड़ेगा।

    मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी ने कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया। इस अवसर पर खेल और शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल के योगदान की सराहना की गई।

    यह भी पढ़ें- 'माइनिंग लीज, अवैध खनन, 90 फीसदी एरिया संरक्षित...', Aravalli Hills विवाद पर बोले पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव