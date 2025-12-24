'अरावली में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित'...केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले-पहाड़ियों को कोई खतरा नहीं

जागरण संवाददाता, राई (सोनीपत)। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को राई स्थित मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन के मुद्दे पर स्पष्ट बयान देते हुए कहा कि अरावली में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है और पहाड़ियों को कोई खतरा नहीं है।

मनोहर लाल खट्टर ने कहा, 'सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। नियमों को और सख्त बनाया गया है तथा अवैध खनन को पूरी तरह बंद कर दिया गया है।' उन्होंने जोर देकर कहा कि अरावली की पहाड़ियां सुरक्षित हैं और सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर बातचीत से भाग रही है। उन्होंने विशेष जांच रिपोर्ट (एसआईआर) के मामले में देश को गुमराह करने और अब अरावली के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मनोहर लाल ने कहा, 'कांग्रेस के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता तो नया विषय उठाती है, लेकिन जब चर्चा की बारी आती है तो भाग जाती है। अब वह ऐसा ही कुछ अरावली के साथ भी कर रही है।'