    Amazon का डिलीवरी ब्वॉय 43 पैकेट लेकर गहस्यमयी ढंग से लापता, अब तलाश में CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 10:38 AM (IST)

    सोनीपत के गोहाना में अमेजन कंपनी का डिलीवरी कर्मी 43 पैकेट के साथ रहस्यमय ढंग से लापता हो गया है। गोहाना स्टेशन के मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा ...और पढ़ें

    सोनीपत में अमेजन कंपनी का एक डिलीवरी कर्मी रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया। सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। हरियाणा के सोनीपत में अमेजन कंपनी का एक डिलीवरी कर्मी रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया है। इस संबंध में गोहाना स्टेशन के मैनेजर अंगद राजभर ने शहर थाना गोहाना में शिकायत देकर कर्मचारी की तलाश कराने और बचे हुए पैकेट बरामद कराने की मांग की।

    अमेजन स्टेशन गोहाना में कार्यरत डिलीवरी ब्वॉय मनोज मलिक 24 दिसंबर को सुबह 10:16 बजे कुल 43 पैकेट लेकर डिलीवरी के लिए निकला था। इन पैकेटों की कुल कीमत करीब 73,012 रुपये है।

    मनोज ने एक भी पैकेट की डिलीवरी नहीं की। अब उसके मोबाइल फोन पर स्टेशन स्टाफ या परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैनेजर राजभर के अनुसार, जानकारी मिली कि मनोज ने बरोदा गांव में दुकानदार सुनील की दुकान पर अपना बैग रखा था।

    दुकानदार सुनील के अनुसार, मनोज सभी पैकेट दुकान पर छोड़कर केवल दो पैकेट लेकर वहां से निकल गया। मैनेजर ने मनोज के दुकान से निकलने का समय और सीसीटीवी फुटेज मांगा तो दुकानदार ने देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, बैग और बचे हुए पैकेट लेने के लिए भेजे गए कर्मचारी को भी दुकानदार ने सामान देने से मना कर दिया।

    मैनेजर ने पुलिस को शिकायत देकर डिलीवरी कर्मी मनोज की जल्द तलाश करने और दुकानदार सुनील से बचे हुए पैकेट और बैग बरामद करने की मांग की।

     