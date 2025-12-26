Amazon का डिलीवरी ब्वॉय 43 पैकेट लेकर गहस्यमयी ढंग से लापता, अब तलाश में CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। हरियाणा के सोनीपत में अमेजन कंपनी का एक डिलीवरी कर्मी रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया है। इस संबंध में गोहाना स्टेशन के मैनेजर अंगद राजभर ने शहर थाना गोहाना में शिकायत देकर कर्मचारी की तलाश कराने और बचे हुए पैकेट बरामद कराने की मांग की।

अमेजन स्टेशन गोहाना में कार्यरत डिलीवरी ब्वॉय मनोज मलिक 24 दिसंबर को सुबह 10:16 बजे कुल 43 पैकेट लेकर डिलीवरी के लिए निकला था। इन पैकेटों की कुल कीमत करीब 73,012 रुपये है। मनोज ने एक भी पैकेट की डिलीवरी नहीं की। अब उसके मोबाइल फोन पर स्टेशन स्टाफ या परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैनेजर राजभर के अनुसार, जानकारी मिली कि मनोज ने बरोदा गांव में दुकानदार सुनील की दुकान पर अपना बैग रखा था।