पहले 8 घंटे तक रेकी, फिर खाद विक्रेता को उतारा मौत के घाट; रेवाड़ी पुलिस के हाथ लगे कई अहम सबूत

संवाद सहयोगी, कोसली (रेवाड़ी)। रेवाड़ी में कोसली के गांव बहाला में मंगलवार को हुए खाद-बीज विक्रेता मोहनलाल हत्याकांड में पुलिस के हाथ कई अहम जानकारी लगी हैं। एंडेवर कार में सवार होकर आए हमलावर सुबह आठ बजे से ही लगातार गांव में मोहनलाल के घर से लेकर दुकान तक की रेकी कर रहे थे। हालांकि, वारदात को आठ घंटे बाद दुकान पर ग्राहक बनकर अंजाम दिया गया। हमलावरों ने जिस पैटर्न से घटना को अंजाम दिया, उससे वह पेशेवर अपराधी लग रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह 50 हजार रुपये का लेन-देन ही पता चला है। स्वजन द्वारा हिसार के जिस जसवीर नाम के शख्स के साथ विवाद चल रहा था, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं, सुबह के समय पोस्टमार्टम को लेकर काफी समय तक ड्रामा भी चला। हालांकि, डीएसपी विद्यानंद द्वारा 24 घंटे के भीतर हमलावरों को पकड़ने का आश्वासन देने पर स्वजन पोस्टमार्टम कराने को तैयार हुए। शाम को पोस्टमार्टम के बाद मोहनलाल का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।

दरअसल, गांव बहाला के रहने वाले 47 वर्षीय मोहनलाल की मंगलवार की शाम चार बजे उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह अपने बड़े बेटे दुष्यंत के साथ गांव के बस स्टैंड पर खाद-बीज की दुकान पर बैठा था। एंडेवर कार में सवार होकर आए दो बदमाश हाथों में पिस्टल लेकर दुकान पर पहुंचे। ग्राहक बनकर मोहनलाल से कुछ चीज मांगी। जैसे ही मोहनलाल ने गर्दन घुमाई बदमाशों ने उन पर तीन राउंड फायरिंग कर दी। मोहनलाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

बेटे ने हिसार के जयवीर पर जताया शक मोहनलाल के दो बेटे हैं, छोटा बेटा लंदन में नौकरी कर रहा है और बड़ा बेटा दुष्यंत घटना के वक्त मौके पर ही मौजूद था। दुष्यंत के अनुसार, उन्हें भिवानी के रहने वाले अंकित सरोहा व कुलदीप ने बताया कि उनके पिता का हिसार के रहने वाले जयवीर से पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। उन्हें शक है कि इसी के चलते वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि उनके परिवार के किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी।