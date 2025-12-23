Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार रुकी; 4 लोग उतरे और चलने लगीं गोलियां... रेवाड़ी में दिनदहाड़े बेटे के सामने बाप का मर्डर

    By Satyendra Singh Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:34 PM (IST)

    हरियाणा के रेवाड़ी में दिनदहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कार में सवार होकर आए चार हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक अपने बेटे ...और पढ़ें

    Hero Image

    घटनास्थल पर मौजूद भीड़ और पुलिस। जागरण

    संवाद सहयोगी, कोसली (रेवाड़ी)। गांव भाला में मंगलवार की शाम बिना नंबर प्लेट की एंडेवर कार में सवार होकर आए बदमाशों ने खाद-बीज विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी। कार में चार बदमाश सवार थे।

    दो बदमाश नीचे उतरे और सीधे फायरिंग शुरू कर दी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद कोसली थाना पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची। पुलिस ने पास की ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को अपने कब्जे में लिया है। साथ ही बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव भाला के रहने वाले 47 वर्षीय मोहनलाल ने गांव के बस स्टैंड पर खाद-बीज की दुकान की हुई है, जिस पर वह अपने बड़े बेटे दुष्यंत के साथ बैठता है। रोजाना की तरह मंगलवार की शाम करीब पांच बजे मोहनलाल, उसका बेटा दुष्यंत व कुछ अन्य लोग दुकान के बाहर बैठे हुए थे।

    कोई कुछ समझ पाता कार में फरार हुए बदमाश

    इसी दौरान दुकान के बाहर एक बिना नंबर प्लेट की एंडेवर कार आकर रुकी। कार से दो बदमाश नीचे उतरे। दोनों के हाथ में पिस्टल थी। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता बदमाशों ने सीधे मोहनलाल को टारगेट करते हुए उन पर फायरिंग कर दी।

    गोली चलने के बाद मौके पर मौजूद लोग इधर-उधर भागने लगे। इसके बाद बदमाश कार में बैठकर भाग गए। साथ ही मोहनलाल दुकान के बाहर खून से लथपथ होकर गिर गया।

    बदमाशों के भागने के बाद उसके बेटे दुष्यंत आसपास के लोगों की मदद से तुरंत मोहनलाल को कोसली के ही एक अस्पताल में लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मोहनलाल के तीन गोलियां लगी है, जिसमें एक कनपटी, गुप्तांग और तीसरी पेट में लगी हुई है।

    एक दिन पहले हिसार के युवक के साथ हुआ था झगड़ा

    रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में मोहनलाल के शव को लेकर पहुंचे स्वजन ने बताया कि मोहनलाल कुछ माह पहले तक एक आनलाइन वर्क करने वाली कंपनी में नौकरी करते थे। जहां पर उनके साथ हिसार का रहने वाला एक युवक भी काम करता था। उससे मोहनलाल ने 50 हजार रुपये उधार दिए थे।

    वह काफी समय से पैसे नहीं दे रहा था। सोमवार को भी वह बाइक पर अपने एक साथी के साथ मोहनलाल के पास आया था। यहां पैसों के लेन-देन में उसके साथ झगड़ा हुआ था। उसके बाद वह युवक वहां से चला गया। स्वजन ने उसी युवक पर हत्या का शक जताया है।

    गोली चलाने वाले आरोपित बिना नंबर की कार में आये थे। हत्या का मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें रवाना कर दी गई गई है। मौके से सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ली गई है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    -

    मनोज कुमार, प्रभारी, कोसली थाना।