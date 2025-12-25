रेवाड़ी: विक्टोरिया पदक विजेता की जमीन से फर्जीवाड़े का मामला, खरीद-फरोख्त में शामिल सात पर एफआईआर दर्ज

संवाद सहयोगी, कोसली। गांव बास रतनथल में विक्टोरिया पदक विजेता की जमीन की फर्जी खरीद-फरोख्त के मामले में शहरी स्थानीय निकाय एवं राजस्व मंत्री विपुल गोयल के आदेश के करीब एक माह बाद सात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने पर टूटी नींद 29 नवंबर की कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे, लेकिन कोसली ने 26 दिसंबर को होने वाले कष्ट निवारण समिति की बैठक से ठीक एक दिन पूर्व मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में 21 दिसंबर को दैनिक जागरण ने 'मंत्री के आदेश दरकिनार, 20 दिन बाद भी क्रेता-विक्रेता पर एफआईआर दर्ज नहीं' शीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। इसके बाद कोसली पुलिस हरकत में आई।

बता दें कि 29 नवंबर को बालभवन में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में गांव बास रतनथल के रहने वाले राज विजय पुत्र इंद्रसिंह ने बताया कि उसके दादा स्वतंत्रता सेनानी व विक्टोरिया पदक विजेता द्वारा वर्षों पूर्व पांच एकड़ जमीन खरीदी गई थी। वह सभी भाई सेना में नौकरी करते थे।

क्रेता व विक्रेताओं सहित अधिकारी को भी जिम्मेदार पाया इस बीच कुछ लोगों तहसीलदार से मिलीभगत होकर कुछ लोगों ने फर्जी विक्रेता बनाकर बेच दिया गया था। काफी शिकायतों के बाद की गई जांच की गई, जिसमें क्रेता व विक्रेताओं सहित अधिकारी को भी जिम्मेदार पाया गया था।

इस पर संज्ञान लेते हुए मंत्री ने जून 2025 में सेवानिवृत हो चुके तहसीलदार जितेंद्र को जार्चशीट करने के साथ ही करीब चार क्रेता व 10 विक्रेताओं के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। मंत्री के आदेशों पर कार्रवाई के लिए शिकायतकर्ता राज विजय सिंह संबंधित अधिकारियों के पास भी कई चक्कर काटे थे।