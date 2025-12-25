Language
    रेवाड़ी में 400 सोने की गिन्नी बेचने पहुंचा युवक, जांच में निकली नकली; ढाई लाख का बैंक लोन लेकर हुआ ठगी का शिकार

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:40 PM (IST)

    रेवाड़ी में एक युवक 400 सोने की गिन्नी बेचने पहुंचा, जो जांच में नकली निकलीं। युवक ने ढाई लाख का बैंक लोन लेकर इन गिन्नियों को खरीदा था और ठगी का शिका ...और पढ़ें

    400 ग्राम नकली सोने की गिन्नी लेकर पहुंचा युवक। जागरण

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर के एक ज्वैलर के पास बृहस्पतिवार को एक युवक सोने की 400 गिन्नी बेचने पहुंचा, लेकिन जांच में गिन्नियां नकली निकली। इसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपित युवक गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करता है।

    जिसने एक युवक से गिन्नी खरीदने के लिए बैंक से ढ़ाई लाख का लोन लिया। शहर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को अब गिन्नी बेचने वाले आरोपित की तलाश है।

    400 गिन्नी का सौदा ढाई लाख में

    जानकारी के अनुसार बिहार के रहने वाला एक युवक गुरुग्राम स्थित एक कंपनी में नौकरी करता है। बस में सफर के दौरान उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। युवक ने उसे सोने की गिन्नी दिखाकर उसका विश्वास जीता। चार दिन की बातचीत के बाद दोनों के बीच 400 गिन्नी का सौदा ढाई लाख में हो गया।

    सौदा तय होने के बाद युवक ने गिन्नी खरीदने के लिए बैंक में लोन के लिए आवेदन किया। बैंक से लोन की रकम मिलने के बाद युवक से मिलने रेवाड़ी बस अड्‌डे पर पहुंचा। जहां युवक ने ढाई लाख रुपए देकर सोने की 400 गिन्नी ली और बेचने के लिए नवदीप ज्वैलर के यहां पहुंच गया।

    युवक जब गिन्नी लेकर नवदीप ज्वैलर के पास पहुंचा। दुकानदार के पूछने पर युवक ने बताया कि उसे यह गिन्नी खोदाई में मिली है। जांच के बाद ज्वैलर ने गिन्नी में सोने की मात्रा दो प्रतिशत बताई। जिस पर आरोपित ने कहा कि वह ठगने के लिए ऐसा कह रहा है।