Rewari Car Fire: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बेकाबू कार में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर रेवाड़ी के पास एक चलती कार में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। ड्राइवर की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बनीपुर चौक के समीप रविवार रात को गोवंशी को बचाने के प्रयास में एक कार डिवाइडर से टकरा गई,जिससे उसमें भीषण आग लग गई। आग लपटें देख चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस व दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया।
जानकारी के अनुसार गाजियाबाद के रहने वाले मोहित अपनी ब्रेजा कार में सवार होकर कंपनी के कार्य से रविवार रात को जयपुर जा रहा था। बनीपुर चौक के समीप अचानक एक गोवंशी कार के सामने आई गई,जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया और डिवाइडर से जा टकराई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई।
आग की लपटें देख चालक मोहित ने कूद कर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना के बाद कसौला थाना पुलिस व दमकल की टीम भी मौके पर पहुंच गई। करीब आधा घंटा की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।