Rewari Car Fire: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बेकाबू कार में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बनीपुर चौक के समीप रविवार रात को गोवंशी को बचाने के प्रयास में एक कार डिवाइडर से टकरा गई,जिससे उसमें भीषण आग लग गई। आग लपटें देख चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस व दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार गाजियाबाद के रहने वाले मोहित अपनी ब्रेजा कार में सवार होकर कंपनी के कार्य से रविवार रात को जयपुर जा रहा था। बनीपुर चौक के समीप अचानक एक गोवंशी कार के सामने आई गई,जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया और डिवाइडर से जा टकराई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई।