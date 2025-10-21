Language
    कहीं कबाड़ गोदाम में ब्लास्ट, कहीं पशुचारा खाक: रेवाड़ी में दीपावली की रात पांच स्थानों पर भीषण आग

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 01:45 PM (IST)

    दीपावली की रात रेवाड़ी में पांच जगहों पर आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। एक कबाड़ गोदाम में ब्लास्ट हुआ, जिससे दहशत फैल गई, वहीं कई किसानों का पशुचारा जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच जारी है।

    Hero Image

    पांच जगहों पर आग की घटनाएं। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दीवाली के पर्व पर एक ओर दीयों और पटाखों के साथ धूमधाम से जश्न मनाया गया तो दूसरी ओर इन्हीं पटाखों की चिंगारी की वजह से पांच से अधिक स्थानों भीषण हादसे भी हुए। दमकल कर्मियों को रातभर आग काे बुझाने में मशक्कत करनी पड़ी। दीवाली की रात करीब 18 बजे धारूहेड़ा के सेक्टर छह में एक ट्रांसपोर्ट के कार्यालय में खड़ी वाल्वों बसों में अचानक आग लग गई।

    आग की लपटे देख आसपास के लोगों ने दमकल को सूचना देने के साथ ही आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते आग की लपटे तेज हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचें दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तक चार बस पूरी तरह से जल चुकी थी।

    घटना में अन्य चार बसों को बचा लिया गया है। सेक्टर छह थाना प्रभारी सचिन कुंडू ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस व दमकल कर्मी माैके पर पहुंच गए थे। करीब एक घंटे में आग पर काबू पा लिया था। आग के लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

    image

    आग में जली बसें। जागरण

    इसी तरह भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में सूरज सिनेमा के पास स्थित एक कबाड़ गोदाम में तेज धमाके के साथ आग लग गई। गोदाम में भारी मात्रा में रखी प्लास्टिक और कबाड़ सामग्री देखते ही देखते धधक उठी। सूचना मिलते ही रीको दमकल केंद्र से तीन गाडियां मौके पर पहुंची।

    दमकलकर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भीषण थी कि पूरे क्षेत्र में घना धुआं और तेज गर्मी महसूस की जा रही थी। यह गोदाम औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था।

    एक अन्य घटना में खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्रीबालाजी एंटरप्राइजेज के कबाड़ गोदाम में रात करीब साढ़े तीन बजे आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने तुरंत नगर परिषद और रीको दमकल केंद्र को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया।

    इस घटना में भी किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। वहीं रात करीब दस बजे औद्योगिक क्षेत्र में सेंट गोबेन फैक्ट्री के पास स्थित कचरे में आग लग गई। कचरे में प्लास्टिक व अन्य ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से आग तेजी से भड़क गई। फायर प्रभारी राजू ने बताया कि दमकल कर्मियों ने कड़े प्रयासों से आग पर काबू पा लिया। घटना में हुए नुकसान का आंकलन नहीं किया जा सका है।

    पशुचारा जलकर खाक 

    जबकि बावल क्षेत्र के गांव शाहपुर में एक किसान ने व्यापार के लिए रखी करीब दो सै एकड़ की कड़बी (पशुचारा) में आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की चार गाडियों मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने करीब दो घंटे में आग पर काबू पाया, लेकिन पशुचारा पूरी तरह से जल चुकी थी।

    पीड़ित ने व्यापार के लिए करीब चार क्विंटल बाजरा की कड़ी अन्य किसानों से खरीद कर एक स्थान पर रखी हुई थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि पटाखों की चिंगारी से यह घटना हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।