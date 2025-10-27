रेवाड़ी में सांसों पर संकट, एक दिन की राहत के बाद AQI फिर 376 पर पहुंचा
रेवाड़ी में वायु प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है। एक दिन की राहत के बाद, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 376 तक पहुंच गया है, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और चिंता का विषय है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले में लगातार सातवें दिन रविवार को भी वायु की गुणवत्ता बेहद खराब रही। रविवार को जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआइ में फिर से बढोतरी हो गई है, जिसके चलते एक्यूआइ दोपहर 12 बजे 376 पर पहुंच गया। जिसे बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। हालांकि एक दिन पहले एक्यूआइ 300 के नीचे आ जाने से कुछ राहत मिली थी। लेकिन अब फिर से प्रदूषण बढ़ने के कारण लोगों को परेशानी हुई।
दरअसल, दीवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद से ही लगातार बेहद खराब श्रेणी में चल रहे वायु प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की समस्या बढ़ गई है। इसके बावजूद न केवल शहर में जगह-जगह पर धड़ल्ले से खुले में कचरा फेंका जा रहा है, बल्कि उसे आग के भी हवाले किया जा रहा है। वहीं जर्जर सड़कों तथा सड़क किनारे व डिवाइडर के सहारे पड़ी मिट्टी से वाहनों के आवागमन के साथ धूल उड़ रही जोकि वायु में प्रदूषण के स्तर को बढ़ा रही है।
जिला प्रशासन के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप को लेकर दिए दिशा-निर्देश कागजों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। दीवाली के अगले दिन जरूर एक्यूआइ 412 पर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार गिरावट आ रही थी। अब फिर से एक्यूआइ बढ़ने के चलते आमजन के साथ ही प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। 27 अक्टूबर को वर्षा की संभावना से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
