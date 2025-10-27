रेवाड़ी में सांसों पर संकट, एक दिन की राहत के बाद AQI फिर 376 पर पहुंचा 

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले में लगातार सातवें दिन रविवार को भी वायु की गुणवत्ता बेहद खराब रही। रविवार को जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआइ में फिर से बढोतरी हो गई है, जिसके चलते एक्यूआइ दोपहर 12 बजे 376 पर पहुंच गया। जिसे बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। हालांकि एक दिन पहले एक्यूआइ 300 के नीचे आ जाने से कुछ राहत मिली थी। लेकिन अब फिर से प्रदूषण बढ़ने के कारण लोगों को परेशानी हुई।

दरअसल, दीवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद से ही लगातार बेहद खराब श्रेणी में चल रहे वायु प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की समस्या बढ़ गई है। इसके बावजूद न केवल शहर में जगह-जगह पर धड़ल्ले से खुले में कचरा फेंका जा रहा है, बल्कि उसे आग के भी हवाले किया जा रहा है। वहीं जर्जर सड़कों तथा सड़क किनारे व डिवाइडर के सहारे पड़ी मिट्टी से वाहनों के आवागमन के साथ धूल उड़ रही जोकि वायु में प्रदूषण के स्तर को बढ़ा रही है।