Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रेवाड़ी में सांसों पर संकट, एक दिन की राहत के बाद AQI फिर 376 पर पहुंचा 

    By Satyendra Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:25 AM (IST)

    रेवाड़ी में वायु प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है। एक दिन की राहत के बाद, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 376 तक पहुंच गया है, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और चिंता का विषय है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले में लगातार सातवें दिन रविवार को भी वायु की गुणवत्ता बेहद खराब रही। रविवार को जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआइ में फिर से बढोतरी हो गई है, जिसके चलते एक्यूआइ दोपहर 12 बजे 376 पर पहुंच गया। जिसे बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। हालांकि एक दिन पहले एक्यूआइ 300 के नीचे आ जाने से कुछ राहत मिली थी। लेकिन अब फिर से प्रदूषण बढ़ने के कारण लोगों को परेशानी हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, दीवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद से ही लगातार बेहद खराब श्रेणी में चल रहे वायु प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की समस्या बढ़ गई है। इसके बावजूद न केवल शहर में जगह-जगह पर धड़ल्ले से खुले में कचरा फेंका जा रहा है, बल्कि उसे आग के भी हवाले किया जा रहा है। वहीं जर्जर सड़कों तथा सड़क किनारे व डिवाइडर के सहारे पड़ी मिट्टी से वाहनों के आवागमन के साथ धूल उड़ रही जोकि वायु में प्रदूषण के स्तर को बढ़ा रही है।

    जिला प्रशासन के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप को लेकर दिए दिशा-निर्देश कागजों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। दीवाली के अगले दिन जरूर एक्यूआइ 412 पर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार गिरावट आ रही थी। अब फिर से एक्यूआइ बढ़ने के चलते आमजन के साथ ही प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। 27 अक्टूबर को वर्षा की संभावना से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

    यह भी पढ़ें- देश में जींद सबसे प्रदूषित शहर, धारूहेड़ा दूसरे नंबर पर; इतना पहुंच गया AQI

    यह भी पढ़ें- त्योहारी सीजन में 78% जहरीली हुई हरियाणा की हवा, रेड जोन में पहुंचे नौ जिले; भिवानी में 10 गुना पॉल्यूशन

    यह भी पढ़ें- हरियाणा में दीवाली से पहले फूटा प्रदूषण बम, ग्रेप-2 लागू होने की तैयारी; लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत

    यह भी पढ़ें- दीपावली से पहले हरियाणा के 15 जिलों की आबोहवा बेहद खतरनाक, इस शहर में सांस लेना मुश्किल; अभी और बढ़ेगा प्रदूषण