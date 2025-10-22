देश में जींद सबसे प्रदूषित शहर, धारूहेड़ा दूसरे नंबर पर; इतना पहुंच गया AQI

जागरण संवाददाता, हिसार। देश में हरियाणा की हवा सबसे ज्यादा खराब है। दीवाली के दिन शाम चार बजे से लेकर मंगलवार शाम चार बजे तक जींद और धारूहेड़ा की हवा देश में सबसे ज्यादा खराब रही।

गंभीर श्रेणी में पहुंचने के साथ ही दिल्ली व गाजियाबाद भी इससे पीछे है। हालात यह है कि जींद का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 421 और धारूहेड़ा का एक्यूआइ 412 तक पहुंच गया।

इसी प्रकार पूरे हरियाणा की हवा खराब या बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इसका बड़ा कारण दीवाली पर बजे पटाखे रहे। इन पटाखों को बजाने से प्रशासन भी नहीं रोक पाया जिससे हवा की स्थिति बिगड़ गई। वहीं प्रदेश में रात का तापमान 18 डिग्री के आसपास रहा।