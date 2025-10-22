देश में जींद सबसे प्रदूषित शहर, धारूहेड़ा दूसरे नंबर पर; इतना पहुंच गया AQI
दिवाली पर पटाखों के कारण हरियाणा की हवा देश में सबसे खराब हो गई है। जींद और धारूहेड़ा में एक्यूआई 400 के पार चला गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। बहादुरगढ़, गुरुग्राम समेत कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है। दिल्ली और गाजियाबाद से भी ज्यादा प्रदूषण हरियाणा के शहरों में दर्ज किया गया है।
जागरण संवाददाता, हिसार। देश में हरियाणा की हवा सबसे ज्यादा खराब है। दीवाली के दिन शाम चार बजे से लेकर मंगलवार शाम चार बजे तक जींद और धारूहेड़ा की हवा देश में सबसे ज्यादा खराब रही।
गंभीर श्रेणी में पहुंचने के साथ ही दिल्ली व गाजियाबाद भी इससे पीछे है। हालात यह है कि जींद का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 421 और धारूहेड़ा का एक्यूआइ 412 तक पहुंच गया।
इसी प्रकार पूरे हरियाणा की हवा खराब या बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इसका बड़ा कारण दीवाली पर बजे पटाखे रहे। इन पटाखों को बजाने से प्रशासन भी नहीं रोक पाया जिससे हवा की स्थिति बिगड़ गई। वहीं प्रदेश में रात का तापमान 18 डिग्री के आसपास रहा।
हरियाणा के जींद और धारूहेड़ा की हवा की स्थिति गंभीर श्रेणी में पहुंच गई तो बहादुरगढ़, चरखी दादरी, गुरुग्राम, मानसेर, नारनौल, रोहतक और सिरसा शहर में हवा की स्थिति बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई।
इन शहरों का एक्यूआइ 300 से 400 के बीच चल रहा है। वहीं हरियाणा से सटे दिल्ली का एक्यूआइ अभी 351 और गाजियाबाद का 324 और नोएडा का 320 तक पहुंच गया। इनसे ज्यादा हरियाणा के शहरों का एक्यूआइ बढ़ने के कारण यहां लोगों को ज्यादा परेशानी हुई।
जिला एक्यूआई
- जींद 421
- धारूहेड़ा 412
- अंबाला 234
- बहादुरगढ़ 368
- बल्लभगढ़ 297
- भिवानी 327
- चरखी दादरी 353
- फरीदाबाद 268
- फतेहाबाद 266
- गुरुग्राम 370
- हिसार 204
- कैथल 273
- करनाल 266
- कुरुक्षेत्र 230
- मानेसर 320
- नारनौल 390
- पलवल 209
- पानीपत 216
- रोहतक 376
- सिरसा 353
- यमुनानगर 224
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।