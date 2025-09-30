रेवाड़ी में महिला सरपंच और पंचों पर लाठी-डंडों से हमला, दो दिन बाद भी नहीं हुआ एक्शन
रेवाड़ी के कमालपुर गांव में पंचायत की जमीन पर चारदीवारी करते समय कुछ लोगों ने सरपंच और पंचों पर हमला कर दिया। हमले में सरपंच घायल हो गईं। शिकायत के दो दिन बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया जिसके बाद सरपंच और ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर कार्रवाई की मांग की है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में ग्राम पंचायत कमालपुर में पंचायत की जमीन चारदीवारी के लिए नींव खुदाई करते समय गांव के कुछ लोगों ने सरपंच व पंचों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले के बाद वहां भगदड़ मच गई। सूचना के बाद पुलिस भी माैके पर पहुंच गई। लेकिन शिकायत के बाद दो दिन बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है।
सरपंच व ग्रामीणों का प्रतिनिधी मंडल ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की है। मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।
पुलिस को दी शिकायत में सरपंच नीलम कुमारी ने बताया कि 28 सितंबर को वह अपने पति व ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ कुछ दिन पूर्व कब्जामुक्त कराई गई जमीन पर चारदीवारी करने के लिए नींव की खोदाई करने के लिए मजदूरों को लेकर गई थी।
बताया गया कि नींव खुदाई के लिए निशानदेही करते समय गांव के छह-सात लोगों ने लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव किया। इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। आरोपितों पर कार्रवाई को लेकर मॉडल टाउन थाना में शिकायत दी गई, लेकिन दो बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सोमवार को पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
कमालपुर की सरपंच की ओर से शिकायत मिल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। - सीमा, प्रभारी, थाना माडल टाउन
