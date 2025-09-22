Rewari News: एक्शन में नगर परिषद के अधिकारी, ठेकेदार का टेंडर रद कर रोका भुगतान

रेवाड़ी शहर में बदहाल शौचालयों की स्थिति पर नगर परिषद ने सख्त कदम उठाया है। 22 सार्वजनिक शौचालयों और 11 मूत्रालयों के रखरखाव में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार का टेंडर रद कर दिया गया है और भुगतान रोक दिया गया है। शहर में शौचालयों की दुर्दशा को लेकर नागरिकों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थीं।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में सड़ांध मारते शहर के बदहाल शौचालयों की स्थिति देखकर लंबे समय बाद नगर परिषद के अधिकारी एक्शन में नजर आए है। कुल 22 सार्वजनिक शौचालय और 11 यूरिनल का रखरखाव करने वाले ठेकेदार का भुगतान रोक कर टेंडर रद कर दिया है।

इसके साथ ही नप की ओर से करीब 36.18 लाख रुपये के नए टेंडर भी जारी कर दिए गए है। जबकि दिसंबर 2024 में 44.62 लाख से 22 शौचालयों और सात यूरिनल स्पाट की मरम्मत करवाने के लिए टेंडर जारी किया गया था।

‘दैनिक जागरण’ की ओर से शहर के शौचालयों की बदहाल स्थिति को कई बार प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। शौचालयों के हालात ऐसे है कि इनके आसपास से निकलना भी दूभर हो जाता है। बता दें कि शहर के शौचालयों के रख-रखाव और साफ-सफाई का काम एक ठेकेदार को सौंपा गया था। लंबे समय से इन शौचालयों की स्थिति बेहद खराब पाई जा रही थी। जगह-जगह गंदगी, दुर्गंध और पानी की किल्लत जैसी समस्याओं को लेकर आमजन की ओर से शिकायत भी की जा रही थी। जबकि इनके रखरखाव पर हर साल लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं।