    Rewari News: एक्शन में नगर परिषद के अधिकारी, ठेकेदार का टेंडर रद कर रोका भुगतान

    By pritam singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:03 PM (IST)

    रेवाड़ी शहर में बदहाल शौचालयों की स्थिति पर नगर परिषद ने सख्त कदम उठाया है। 22 सार्वजनिक शौचालयों और 11 मूत्रालयों के रखरखाव में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार का टेंडर रद कर दिया गया है और भुगतान रोक दिया गया है। शहर में शौचालयों की दुर्दशा को लेकर नागरिकों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थीं।

    शौचालय ठेकेदार का भुगतान रोक रद किया टेंडर।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में सड़ांध मारते शहर के बदहाल शौचालयों की स्थिति देखकर लंबे समय बाद नगर परिषद के अधिकारी एक्शन में नजर आए है। कुल 22 सार्वजनिक शौचालय और 11 यूरिनल का रखरखाव करने वाले ठेकेदार का भुगतान रोक कर टेंडर रद कर दिया है।

    इसके साथ ही नप की ओर से करीब 36.18 लाख रुपये के नए टेंडर भी जारी कर दिए गए है। जबकि दिसंबर 2024 में 44.62 लाख से 22 शौचालयों और सात यूरिनल स्पाट की मरम्मत करवाने के लिए टेंडर जारी किया गया था।

    ‘दैनिक जागरण’ की ओर से शहर के शौचालयों की बदहाल स्थिति को कई बार प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। शौचालयों के हालात ऐसे है कि इनके आसपास से निकलना भी दूभर हो जाता है।

    बता दें कि शहर के शौचालयों के रख-रखाव और साफ-सफाई का काम एक ठेकेदार को सौंपा गया था। लंबे समय से इन शौचालयों की स्थिति बेहद खराब पाई जा रही थी। जगह-जगह गंदगी, दुर्गंध और पानी की किल्लत जैसी समस्याओं को लेकर आमजन की ओर से शिकायत भी की जा रही थी। जबकि इनके रखरखाव पर हर साल लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं।

    शहर के नाइवाली चौक, सती कालोनी, गोकल गेट, बारा हजारी व रेलवे रोड स्थित शौचालयों में गंदगी का आलम है। शहर में अलग-अलग पांच स्थानों पर रखवाए गए मोबाइल टायलेट भी बदहाल हैं।

    बदहाल है अनाज मंडी के शौचालय...

    अनाज मंडी में दिनभर सैकड़ों लोगों का आवागमन रहता है, लेकिन यहां मार्केट कमेटी की ओर से बनाए गए शौचालय भी बदहाल है। देखरेख के अभाव में अनाज मंडी में फ्लाइओवर के समीप बनाए गए शौचालय में रेहड़ी संचालकों का सामान रखा हुआ है। मरम्मत के नाम पर पिछले एक माह से इस शौचालय की स्थिति बदहाल हो गई है। बदहाल स्थिति को देखते हुए यहां आने से लोग कतराने लगे है। आसपास शराबियों का जमावड़ा रहता है।

    शहर के शौचालयों की बदहाल स्थिति को लेकर आमजन की ओर से शिकायतें मिल रही थी। इसलिए ठेकेदार का भुगतान रोक कर टेंडर रद कर दिया गया है। अब शौचालयों की देख-रेख के लिए करीब 36.18 लाख रुपये का नया टेंडर जारी कर दिया गया है। - सुधीर कुमार, मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर परिषद