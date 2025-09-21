रेवाड़ी में लिव-इन में रह रहे प्रेमी ने प्रेमिका की पांच साल की बच्ची की ली जान, शव कमरे में छोड़ फरार

रेवाड़ी में एक लिव-इन पार्टनर ने पांच साल की बच्ची की हत्या कर दी। बच्ची अपनी मां के पास जाने की जिद कर रही थी जिससे गुस्साए प्रेमी ने उसे जमीन पर पटक-पटक कर मार डाला। आरोपी रोशन बिहार का रहने वाला है और महिला के साथ भागकर रेवाड़ी आया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर के बावल रोड पर चांदपुर की ढाणी में लिव-इन में किराए के कमरे में रहने वाले एक महिला की पांच साल की बेटी की हत्या उसके ही प्रेमी ने कर दी। आरोपित ने बच्ची को जमीन पर पटक-पटकर मार डाला। बच्ची मां के पास जाने की जिद कर रही थी। वारदात के बाद आरोपित फरार हो गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही आरोपित को गिरफ्तार भी कर लिया है।

अपनी जिद पर अड़ी रही दरअसल, बिहार के मोतीहारी जिले के गांव रघुनाथपुरा के रहने वाला रोशन अपने पड़ोसी गांव दिलावलपुर की रहने वाली महिला व उसकी करीब पांच वर्षीय बेटी को लेकर घर से फरार हो गया था। पिछले करीब एक माह से वह चांदपुर की ढाणी में किराए का कमरा लेकर रहने लगे थे। 13 सितंबर को महिला ने रोशन से सोने का हार दिलाने की जिद की। इसके बाद वह महिला को बाजार तो ले गया लेकिन रुपये नहीं होने के कारण उसने हार दिलाने से इंकार कर दिया। इससे दोनों के बीच झगड़ा हो गया। बाजार से ही महिला नाराज होकर रेलवे स्टेशन की ओर चली गई। रोशन ने उसे मनाने के प्रयास किए, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही।

शव को कमरे में बंद कर फरार रोशन बाजार से अकेला ही कमरे पर लौट आया। कुछ देर बाद बच्ची ने मां के पास जाने की जिद में रोना शुरू कर दिया। काफी प्रयास के बाद बच्ची ने रोना बंद नहीं किया तो डंडे से पिटाई करने के बाद उसे कमरे में जमीन पर पटक कर मारना शुरू कर दिया। बच्ची की मौत होने के बाद रोशन कमरा बंद कर वहां से फरार हो गया। इसी बीच महिला ने पड़ोस के कमरे रहने वाली महिला को बताया कि रोशन ने उसकी बेटी की हत्या कर दी। शव कमरे में पड़ा हुआ है।