    रेवाड़ी में करोड़ों की विवादित जमीन पर कब्जे की कोशिश, DMC के आदेश पर रुकवाया काम

    By Satyendra Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:14 PM (IST)

    रेवाड़ी में सर्कुलर रोड स्थित एक विवादित जमीन पर कब्जे की कोशिश को नगर परिषद ने विफल कर दिया। करोड़ों की इस जमीन पर जिसका मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है सुबह निर्माण कार्य शुरू हो गया था। डीएमसी ब्रह्मप्रकाश अहलावत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निर्माण रुकवा दिया। पहले भी इस जमीन को लेकर विवाद हो चुका है और नगर परिषद ने प्रापर्टी आइडी रद्द कर दी थी।

    रेवाड़ी में करोड़ों रुपये की विवादित जमीन पर कब्जे की कोशिश।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी शहर के सर्कुलर रोड के साथ लगते खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय के समीप करोड़ों रुपये की विवादित जमीन पर मंगलवार सुबह एक बार फिर कब्जे से कोशिश हुई। हालांकि, जैसे ही इसकी सूचना नगर परिषद के अधिकारियों के पास पहुंची तो डीएमसी ब्रह्मप्रकाश अहलावत ने तुरंत पटवारी को मौके पर भेजकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया।

    इस जमीन का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है। साथ ही पहले यह मामला कमिश्नर से लेकर नगर निकाय मंत्री के दरबार तक में भी पहुंच चुका है।

    दरअसल, कोरोना काल के समय करीब पांच साल पहले इस जमीन का नगर परिषद की तरफ से गुपचुप तरीके से प्रापर्टी आइडी और नक्शा पास कर दिया गया था। बाद में यह मामला सुर्खियों में आने के बाद नगर परिषद ने ही संबंधित व्यक्ति को तीन बार नोटिस दिए। जिसके बाद वह व्यक्ति इस मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया।

    इसके बाद नगर परिषद ने ही प्रापर्टी आइडी और नक्शे को रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि मंगलवार सुबह इसी विवादित जमीन पर फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। बकायदा एक फीट तक की ईंटों की दीवार बना दी गई। जैसे ही इसकी जानकारी डीएमसी के पास पहुंची तो उन्होंने निर्माण कार्य रूकवा दिया।

    इस जमीन को लेकर नगर परिषद का दूसरे व्यक्ति के साथ विवाद है। सूचना के बाद मौके पर संबंधित अधिकारी को भेजकर निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। फिर भी किसी तरह का कब्जा हुआ है तो उसे हटवा दिया जाएगा। - ब्रह्मप्रकाश अहलावत, डीएमसी