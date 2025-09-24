एक रात में दो हत्याएं: ऑयल मिल संचालक का कत्ल, दोस्त ने सिर पर बोतल मार युवक को मार डाला
रेवाड़ी जिले के बखापुर और शहबाजपुर खालसा में दो अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की हत्या कर दी गई। बखापुर में तेल मिल मालिक रोशन लाल की मिल में गला रेतकर हत्या कर दी गई वहीं शहबाजपुर खालसा में भूपेंद्र नामक व्यक्ति को उसके दोस्त ने शराब की बोतल से मार डाला। पुलिस ने दोनों मामलों में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बावल/रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले के दो अलग-अलग गांव बखापुर और शहबाजपुर खालसा में सोमवार की देर रात दो लोगों की हत्या हो गई। बखापुर में आयल मिल संचालक को मिल के भीतर ही घुसकर हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया।
वहीं, शहबाजपुर खालसा में एक व्यक्ति की हत्या उसके ही दोस्त ने सिर पर शराब की बोतल से वार करके कर दी। दोनों मामलों में हत्यारोपितों का सुराग नहीं लगा है। कसौला थाना में दोनों मामलों में हत्या की एफआइआर दर्ज कर करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीमें दोनों मामलों में आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास कर रही है।
पहला केस: गला रेतकर ईंट-पत्थर से चेहरा कुचला
गांव बखापुर के रहने वाले 70 वर्षीय रोशन लाल ने गांव के ही बस स्टाप पर मंगलम आयल मिल की हुई है। रोजाना की तरह रोशनलाल सोमवार की रात भी आयल मिल पर सोने के लिए गए थे। वह आयल मिल का आधा शटर खोलकर चारपाई पर सोए हुए थे। इसी बीच अज्ञात हमलावर आयल मिल में घुस गए और रोशन लाल की गला रेतकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं उसके चेहरे को भी ईंट-पत्थर से कुचल दिया।
वहीं, मंगलवार की सुबह आसपास के लोग किसी काम से उनकी आयल मिल पर पहुंचे तो रोशनलाल चारपाई पर खून से लथपथ पड़े थे। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।
सूचना के बाद कसौला थाना प्रभारी शिवदर्शन और सीन आफ क्राइम की टीम के बाद डीएसपी सुरेंद्र श्योराण मौके पर पहुंचे। वारदात स्थल पर रोशन का मोबाइल फोन व पर्स गायब मिला है, जिसमें कुछ नकदी भी बताई जा रही है।
अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई चोरी की वारदात को अंजाम देने आया, जिसे रोशन लाल ने पहचान लिया होगा। उसके बाद वारदात को अंजाम दिया है। करीब तीन वर्ष पूर्व भी आयल मिल में चोरी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। रोशन लाल विवाहित था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं है। वारदात के बाद घटनास्थल पर गांव बखापुर के अलावा आसपास के गांवों के लोग भी विरोध स्वरूप मौके पर पहुंच गए। काफी देर तक लोगों ने वारदात को लेकर रोष भी प्रकट किया। डीएसपी ने जल्द ही हत्यारोपितों को पकड़ने का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया।
दूसरा केस: सिर पर मारी शराब की बोतल, डंडे से भी वार
सोमवार की गांव शहबाजपुर खालसा के रहने वाले करीब 40 वर्षीय भूपेंद्र अपने ही गांव के मोहित के साथ अपने प्लाट पर बैठा हुआ था। रात करीब अढाई बजे किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मोहित ने भूपेंद्र पर पहले डंडे से वार किया और फिर उसके सिर पर शराब की बोतल से ताबड़तोड़ हमला किया।
शोर सुनकर स्वजन वहां पहुंच गए, जिन्हें देख आरोपी वहां से फरार हो गया। भूपेंद्र को गंभीर हालत में रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां से उसे रोहतक पीजीआई में रैफर कर दिया। मंगलवार सुबह भूपेंद्र ने पीजीआई में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
सूचना के बाद कसौला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाद में पीजीआई पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया है। कसौला थाना ने पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।
बखापुर में रोशन लाल की हत्या के बाद पर्स और मोबाइल गायब मिला है। इसी आधार पर मामले की जांच की जा रही है। वहीं शहबाजपुर में भूपेंद्र की हत्या मामूली विवाद के चलते हुई है। दोनों मामलों की गहनता से जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर दोनों मामलों का पर्दाफाश किया जाएगा। - सुरेंद्र श्योराण, डीएसपी, बावल
